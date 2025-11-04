Fanbusse müssen vor den Toren der Stadt bleiben und die Bayern-Anhänger mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen. Nun äußert sich Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Viele Fans des FC Bayern müssen nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain wohl bis zu sieben Stunden vor dem Stadion warten (Archivbild).

Fanbusse müssen vor den Toren der Stadt bleiben und die Bayern-Anhänger mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen. Das gefällt dem deutschen Meister nicht. Der FC Bayern hat wegen der kurzfristigen polizeilichen Maßnahmen bei der Anreise der Fans zum Champions-League-Spiel bei Paris-Saint Germain umgehend Protest beim UEFA-Meeting eingelegt.

Zudem wolle man weitere rechtliche Möglichkeiten ergreifen, hieß es in einer Mitteilung des Vereins am Abend vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Auch der französische Klub und die UEFA unterstützten den FC Bayern in der Angelegenheit.

Dreesen: "Ist ein Schlag ins Gesicht unserer Fans"

Konkret mussten sich, wie der Rekordmeister auf seiner Website mitteilt, alle 15 Fan-Busse an einer Mautstelle außerhalb Paris versammeln. Die Gegebenheiten dort: Schrecklich. Völlig unzureichende sanitäre Anlagen, eine einzige Toilette und weder Essen noch Getränke. "Dieses Vorgehen ist beispiellos", sagt Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. "Wir haben über Nacht einen Gerichtstermin für den heutigen Mittag vor Ort in Paris erwirkt, bei dem unsere Vertreter gegen diese Verfügung vorgegangen sind."

Spricht von einem Schlag ins Gesicht für die Fans: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen. © IMAGO

Nach dem Termin wurde dem FC Bayern mitgeteilt, dass das Urteil schriftlich in einigen Stunden ergehen würde. "Da dies voraussichtlich zu spät ist, um an diesem ungeheuerlichen Vorgehen etwas zu ändern, ist dies erneut ein Schlag ins Gesicht unserer Fans", so der CEO weiter. Da sich durch die späte Ankunftszeit die Lenkzeiten der Busfahrer verschieben, wird die Abfahrtszeit erst sechs bis sieben Stunden nach dem Spiel möglich sein.

Fans können womöglich Arbeitsstätte nicht erreichen

Diese Verfügung zwingt die Fans bis zur Abfahrt zum Verbleib am Parkplatz vor dem Stadion. Neben diesen unzumutbaren Verhältnissen wird es für viele Fans bedeuten, ihre Arbeitsstätte am nächsten Tag nicht erreichen zu können.