FC Bayerns Suche nach Verstärkung: Es gibt jetzt einen klaren Favoriten

Lob und Kritik für den 17-jährigen Lennart Karl nach Startelf-Debüt. Mit Nicolas Jackson wird es heiß.
Hart attackiert von Wehen Wiesbaden: Bayern-Youngster Lennart Karl (M.).
Als sich Lennart Karl so richtig freigespielt hatte bei seinem Startelf-Debüt für den FC Bayern in der ersten Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden, bekam er gleich mal die Härte des Profifußballs zu spüren. Der 17-Jährige lupfte den Ball an der Außenlinie an Gegenspieler Niklas May vorbei, was der Wehen-Verteidiger in dieser 53. Minute nicht unkommentiert ließ.

May gab Karl einen Tritt mit und sah dafür völlig zu Recht die Gelbe Karte. Es war der Versuch, den Youngster ein bisschen zu maßregeln für den frechen Trick, ihn einzuschüchtern. Doch Karl spielte auch danach unbeschwert weiter.

FC-Bayern-Youngster Karl und Olise harmonieren gut

Und so gab es nach der Partie verdientermaßen Lob für Bayerns Zehner. "Sehr ordentlich" fand Sportdirektor Christoph Freund Karls Auftritt. "Er hat sich viel zugetraut, viele Bälle gefordert, ist auch zu der einen oder anderen Chance gekommen. Vor dem 2:0 hat er das sehr gut gemacht mit einem Solo, daraus ist das Tor entstanden."

Besonders im Zusammenspiel mit Michael Olise, dem Torschützen zum zweiten Bayern-Treffer, zeigte Karl tolle Aktionen. "Er ist ein richtig guter Fußballer und hat Lust, mit den anderen zu zocken", schwärmte Freund. "Die akzeptieren ihn auch, weil er ein guter Fußballer ist. Er hat richtig gut mitgearbeitet."

Kein Druck für Karl: Bayern-Trainer Vincent Kompany (r.).
Kompany über Karl: "War vielleicht ein bisschen nervös"

Dabei klappte längst nicht alles, das merkte Trainer Vincent Kompany kritisch an. "In den ersten Minuten war es mit drei, vier, fünf Ballverlusten ein bisschen typisch. Er war vielleicht ein bisschen nervös", sagte der Coach. "Und dann ist er immer besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit war er dann in seiner besten Phase."

Kompany stellte zudem klar, dass für Karl aktuell kein Druck bestehe: "Wir bleiben ganz ruhig bei dem Jungen. Er kann nichts Falsches machen im Moment, kein junger Spieler kann das. Die Erwartung ist immer, dass die erfahrenen Spieler die Siege holen, und die jungen Spieler sollen einfach zeigen, dass sie uns helfen können – jetzt oder in Zukunft."

Karl ist zweifellos auf einem sehr guten Weg, weil er nicht nur mit seinem Talent, sondern auch mit Fleiß überzeugt. "Deswegen ist kein Druck auf dem Jungen", sagte Kompany: "Nur das Positive ist im Moment wichtig. Hoffentlich hat er irgendwann viele Spiele für uns gemacht – und dann kommt der Druck auch für ihn."

Doch zunächst darf Karl völlig befreit Erfahrungen sammeln, er wird angesichts des dünn besetzten Kaders auch in den kommenden Monaten Einsatzzeit bekommen.

Chelseas Jackson soll kommen

Und dennoch: Das Pokalspiel verdeutlichte, dass eine weitere Alternative in der Offensive helfen würde. "In der Offensive sind wir auch herausragend aufgestellt, wenn Jamal Musiala zurückkommt", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Das ist ja auch eine Schwierigkeit dieser Transferperiode. Jamal, Alphonso Davies, Hiroki Ito fallen bis Dezember aus, dafür willst Du aber nicht investieren. Die Zeit müssen wir überbrücken. Einen könnten wir noch gebrauchen."

Bayerns Wunschstürmer: Nicolas Jackson vom FC Chelsea.
Es soll Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson werden, mit dem 24-jährigen Senegalesen ist sich Bayern laut Sky bereits einig. Die Gespräche mit Chelsea sollen laufen, es geht um eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht." Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore und Assists machen kann, der schon Erfahrung gesammelt hat – den Spieler würde ich gerne leihen. Wenn ich seine Vita lese, kann er das", sagte Eberl über Jackson.

Bis Montag haben die Münchner noch Zeit für den Deal.

