Bayern-Trainer Vincent Kompany bringt für den verletzten Serge Gnabry im Spiel gegen Brügge Top-Talent Lennart Karl von Beginn an.

Dass Serge Gnabry gegen Brügge ausfallen würde, hatte sich abgezeichnet. Das dritte Spiel in der Ligaphase der Champions League kommt nach seinen Adduktorenproblemen zu früh. "Er ist nicht dabei", hatte Trainer Vincent Kompany schon auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag gesagt. Derjenige, der für den Zehner in die Startelf rückt, überrascht dagegen.

Karl stand schon in Sinsheim in der Startelf

Nein, es ist nicht Nicolas Jackson. Auch nicht Leon Goretzka oder Aleksandar Pavlovic rücken auf die Position zwischen Michael Olise und Luis Díaz. Der 17-jährige Lennart Karl bekommt gegen die Belgier die Chance, wird auf dem Flügel wirbeln. Sein Startelfdebüt in der Champions League. In der Bundesliga durfte er schonmal von Beginn an gegen Hoffenheim ran, bereitet dort ein Tor von Harry Kane vor. Ob es gegen Brügge auch klappt?

Die Aufstellung:

FC Bayern: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Lennart Karl, Michael Olise, Harry Kane

Einwechselspieler: Sven Ulreich, Jonas Urbig, Min-jae Kim, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Tom Bischof, Sacha Boey, Wisdom Mike, Vincent Manuba