Kanes Chancen auf den Ballon d'Or: Das sagen die Buchmacher

In einer Woche wird in London der Ballon d'Or verliehen, der Bayern-Stürmer ist einer der Topfavoriten. Vor allem Barcelonas Lamine Yamal macht ihm Konkurrenz. So sehen die aktuellen Quoten aus.

Nur noch eine Woche. Wenn am 26. Oktober im Palladium Theatre in London zum insgesamt 70. Mal der Ballon d'Or verliehen wird, könnte Harry Kane Geschichte schreiben. Der 33-jährige Stürmer wäre der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball gewinnt. Und der erste englische Profi seit Michael Owen 2001. Für Kane selbst und den FC Bayern wäre es ein riesiger Erfolg, ein gigantischer Imagegewinn.

In Weltklasse-Form: Barcelonas Lamine Yamal (l.). © IMAGO/Rafael Roman

Kane, Yamal oder Mbappé?

Was Kane Hoffnung machen dürfte: Bei den Buchmachern ist er der Topfavorit. Durchschnittlich zahlen die Wettanbieter bei einem Euro-Einsatz zwischen 1,53 und 1,62 Euro zurück, wenn man auf den Bayern-Angreifer setzt. Zweiter in der Rangliste ist Lamine Yamal vom FC Barcelona mit einer Quote von 2,00 bis 2,75 bei einem Euro Einsatz. Kylian Mbappé, der lange als größter Kane-Rivale galt, liegt deutlich zurück mit einer Quote von 13 bis 23 je nach Anbieter. Lionel Messi, Rodri und Bayerns Michael Olise werden nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Bei den Buchmachern die Nummer drei: Kylian Mbappé von Real Madrid. © IMAGO/IPA Sport/ABACA

Geheime Wahl – klare Favoriten

Aber was haben diese Quoten letztlich zu sagen? Fakt ist: Die 100 wahlberechtigten Journalisten aus den Top-100-Nationen der Fifa-Weltrangliste konnten bis zum 28. September für ihre Favoriten abstimmen. Sie waren angewiesen, die vergangene Saison plus die WM im Sommer zu bewerten - und nicht die Leistungen in der aktuellen Spielzeit. Doch was genau jeden Journalisten dazu bewogen hat, bei welchem Spieler sein Kreuzchen zu machen, bleibt freilich unbekannt.

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Yamal als Shootingstar der Saison

In dieser Saison jedenfalls ist Yamal der herausragende Spieler in den europäischen Topligen. Der 19-Jährige, in Spanien oft als neuer König bezeichnet, war in elf Pflichtspielen an 19 Toren direkt beteiligt (neun Treffer, zehn Vorlagen). Am Wochenende beim 5:2 von Barça gegen Betis Sevilla gelangen ihm erneut ein Tor und ein Assist. Ob der Welt- und Europameister jetzt auch zum ersten Mal den Goldenen Ball holt?

Er sieht Kane vorne: Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Deutsche Legenden pro Kane

Die deutschen Legenden halten dagegen. "Für mich ist Kane der Spieler, der den Ballon d'Or am meisten verdient hat", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus, der die Auszeichnung 1990 als Spieler von Inter Mailand erhielt. Kane habe "überragende Leistungen gezeigt und hatte meiner Meinung nach nicht eine einzige schwache Phase", führte Matthäus aus: "Er und Rodri sind zudem Spieler, die nur Taten auf dem Platz sprechen lassen und nicht durch Geschichten abseits des Platzes in Erscheinung getreten sind."

Rummenigge lobt Kanes Art

Ein kleiner Seitenhieb auf Yamal und Mbappé, die sehr offensiv für sich selbst warben. Das meinte auch Karl-Heinz Rummenigge. "Das sind beides natürlich tolle Spieler. Aber mir ist die etwas introvertierte Art von Harry auf jeden Fall sympathischer", sagte Bayerns Aufsichtsrat im AZ-Interview über Yamal und Mbappé: "Die spiegelt auch seinen Charakter wider, denn Harry lässt die Tore, die Spiele und die Titel für sich sprechen, die er jetzt glücklicherweise seit zwei Jahren gewinnt. Das wichtigste Kriterium des Ballon d’Or ist die individuelle Leistung, und da hat Harry die Nase vorn."

Nur noch eine Woche – dann hat das Warten ein Ende.