Harry Kane trifft und trifft und trifft für den FC Bayern – und Lennart Karl sorgt mit 17 Jahren für Furore. Das Duo ragt in der Hinrunde 2025/26 bei den Münchnern heraus. Die AZ blickt auf die Bayern-Stars zurück.

Mit der Krone und Royalität kennt man sich als Engländer sowieso aus. Aber Harry Kane, der Mann, der beim FC Bayern so stolz die Rückennummer 9 über den Platz trägt, hat dazu noch eine ganz spezielle Beziehung.

Denn der 32-Jährige setzte sich in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Bundesliga die Torjäger-Krone auf, zudem war er Torschützenkönig der Champions League, bei der WM 2018, der EM 2024 und drei Mal in der Premier League. Auch in dieser Saison ist er bei den Bayern der Mann mit der eingebauten Treffer-Garantie.

"Was spricht dagegen?": Kane soll dem FC Bayern lange erhalten bleiben

In der Bundesliga netzte er 19 Mal ein, in Champions League und Pokal je fünf Mal. Kane brauchte nur 68 Liga-Spiele, um 72 Treffer zu erzielen – so schnell war keiner zuvor. Die Bayern hoffen, dass er dem Verein lang erhalten bleibt. "Was spricht dagegen?", so Sportvorstand Max Eberl.

Ebenfalls lange bleiben soll Shooting-Star Lennart Karl. Mit seinen fulminanten Auftritten in Liga und Champions League hat sich der 17-Jährige den Spitznamen "Karl der Große" erspielt.

Matthäus adelt Karl: "Weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war"

Dabei ist er mit 1,68 Metern sogar noch mal zwei Zentimeter kleiner als sein Idol Lionel Messi. "In diesem Alter ist er weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war", adelte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Bayerns Youngster.

Kane und Karl, die bayerische Ka & Ka-Monarchie.