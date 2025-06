Harry Kane erzielt beim 4:2 gegen Flamengo zwei Treffer mit Präzision. Auffällig war, dass der Stürmer des FC Bayern auch in der Defensive intensiv mitarbeitete.

Harry Kane wollte sichergehen, dass er diesen Ayrton, mit vollem Namen Ayrton Lucas Dantas de Medeiros, auch wirklich stoppt. In Miami kennt man wilde Verfolgungsjagden sonst eher nur auf Highways.

Kanes Highway war die linke Außenbahn, auf der Flamengos 28-jähriger Verteidiger durchgebrochen war. Mittelstürmer Kane, der oftmals mit Leidenschaft auch nach hinten arbeitet und sich für keinen Laufweg zu schade ist, rannte Ayrton hinterher. Über die Mittellinie ging die wilde Rennerei in der 83. Minute bis hin zum Strafraum der Bayern. Haltet den Ausreißer!

Kane hätte auch mit Rot vom Platz fliegen können

Dann langte Kane zu, mit vollem Körpereinsatz. Ganz so wie man hier im tropischen Miami eine dieser lästigen Mücken sicherheitshalber doppelt erwischt, damit sie nichts mehr anrichten kann. Kane hatte richtig hingelangt, bekam die Gelbe Karte. Hätte er seinen Gegenspieler ohne Chance auf den Ball weiter unten am Knöchel erwischt, hätte es auch Rot sein können.

AZ-Chefreporter Maximilian Koch über das 4:2 gegen Flamengo

Die Kritik von seinen Mitspielern blieb nicht aus. "Ich habe ihm schon gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass er seine Grätsche bereits vor unserer Bank ansetzt, dann hätte ich sie noch ein bisschen besser gucken können", meinte Leon Goretzka mit einem Lächeln. Er weiß, wie rau es im Zentrum des Spiels, im Maschinenraum, zugehen kann.

Goretzka über Kane: "Das ist das, was wir gebraucht haben"

Hart, aber herzlich gingen Kane und Ayrton auseinander. Und Goretzka, der sich über die Jahre einen stattlichen Body antrainiert hat, machte sich weiter lustig über Knipser Harry, der seine andere Seite zeigte, die der Kante Kane. "So musste er noch einen Wadenkrampf riskieren und ich konnte es dann auf der Leinwand oben sehen."

Dann bekam Goretzka die Kurve und lobte: "Das ist das, was wir gebraucht haben. Diese Momente, dass einer für den anderen marschiert."

Leon Goretzka (li.) und Harry Kane treffen gegen Flamengo. © IMAGO/Luciano Bisbal

Kane gegen Flamengo zum Spieler des Spiels gekürt

Der 31-jährige Kane wurde vom Weltverband Fifa zum "Play of the Match" ernannt. Nicht wegen des Tacklings, sondern wegen seiner zweier Treffer. Sehr klare und direkte, zielgenaue Abschlüsse zum 2:0 und 4:2. Nun steht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei 41 Saisontreffern in 50 Pflichtspielen. Und auf seinem Bayern-Konto steht nach dem Wechsel für rund 100 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur im Sommer 2023: 95 Spiele, 85 Tore, 24 Vorlagen. Beinhart.

"Es war schwierig, Flamengo ist eine richtig gute Mannschaft, die Bedingungen waren hart", sagte Kane und gestand: "Jedes Mal, wenn wir dachten, wir ziehen weg, sind sie wieder rangekommen." So auch nach dem 3:1, erzielt noch vor der Pause durch Goretzka. Die Partie schien gelaufen, der gegen Michael Olise gepfiffene Handelfmeter brachte die Brasilianer erneut heran – 2:3. Dann kam erneut Kane. Wie beim 2:0 vollstreckte er ebenso zielgenau zum 4:2. Der Brite weiter: "Das war wichtig, danach haben wir das Spiel kontrolliert."