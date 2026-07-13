Vor den entscheidenden WM-Partien herrscht große Spannung: Wer holt den Titel? Wer wird Torschützenkönig? Und wer der beste Spieler des Turniers? Zwei Bayern-Stars dürfen auf eine Auszeichnung hoffen.

So ganz uninteressant ist die WM aus Sicht des FC Bayern ja weiter nicht – auch wenn die deutsche Mannschaft mit sechs Münchner Profis im Kader kläglich im Sechzehntelfinale an Paraguay scheiterte. Immerhin sind im Halbfinale mit den Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano sowie England-Kapitän Harry Kane noch drei Bayern-Stars vertreten – und es gibt eine besondere Serie zu verteidigen: Seit 1982 stand immer mindestens ein Bayern-Spieler im WM-Finale.

Drei Bayern-Stars im Halbfinale

Ob es so bleibt? Dafür braucht es entweder ein Weiterkommen der Franzosen am Dienstag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Spanien oder einen Erfolg der Engländer am Mittwoch (21 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Titelverteidiger Argentinien. Oder beides. Olise und Upamecano im Endspiel gegen Kane – das hätte was. An der Säbener Straße würden die Bosse nur allzu gern einen oder mehrere Weltmeister des FC Bayern begrüßen. Das ist gut fürs Renommee.

Schon fünf Torvorlagen: Frankreichs Olise. © IMAGO/Fred Kfoury III/Icon Sportswire

Mit dem Ausgang des Turniers sind noch weitere Fragen verbunden, etwa diese: Wer wird Torschützenkönig? Aktuell liegen Lionel Messi und Kylian Mbappé mit acht Toren an der Spitze vor Erling Haaland (sieben Treffer), der bereits ausgeschieden ist. Die Engländer Kane und Jude Bellingham lauern dahinter mit sechs Toren.

Ebenfalls spannend: Wer wird zum besten Spieler der WM gewählt? Für den goldenen Ball kommen alle genannten Top-Torschützen infrage, aber genauso auch die Franzosen Olise und Ousmane Dembélé, die mit überragenden Leistungen im Halbfinale und Finale noch den persönlichen Titel gewinnen könnten.

Wer gewinnt den Ballon d'Or?

Und vielleicht nicht nur den. Ende Oktober vergibt das französische Magazin "France Football" traditionell den Ballon d'Or, den Preis für den besten Spieler der Saison. Diesmal in London, Kanes Heimatstadt. Und traditionell haben jene Spieler die besten Chancen, die bei den großen Turnieren brillieren: 2024 etwa holte Spaniens Europameister Rodri den Ballon d'Or, den prestigeträchtigsten Einzelpreis für Fußballstars. Bei der EM war er zuvor zum besten Spieler des Turniers gekürt worden. Diesmal zählt Rodri ebenso wie Spaniens Wunderkind Lamine Yamal nicht zum Favoritenkreis. Noch nicht.

Sechs Tore bei dieser WM: Kane. © IMAGO/Moritz Mueller

Olise hingegen schon. Der 24-Jährige, der von Real Madrid und Paris Saint-Germain umworben wird, ist mit fünf Assists der beste Vorlagengeber der WM, Legende Zlatan Ibrahimovic adelte Olise jüngst als "Tom Brady Frankreichs". Ähnlich wie der frühere Football-Star ragt Olise als Spielmacher auf der Zehnerposition heraus, bei Bayern spielt er hingegen auf dem rechten Flügel.

"Wenn du einen Spieler wie Olise hast, denk nicht nach – lauf einfach los, der Ball wird kommen", schwärmte Ibrahimovic: "Und er wird genau dort ankommen, wo du ihn haben willst."

Olise als Spielmacher wie Brady

Davon profitieren bei der WM besonders die französischen Offensivstars Mbappé und Dembélé, beim FC Bayern ist es meist Kane. Ob es am Ende sogar zu einem bayerischen Duell um den Ballon d'Or kommt?

"Angesichts der Trophäen, die ich diese Saison gewonnen habe, und der Anzahl der Tore, die ich erzielt habe, wäre ich im Rennen", sagte Kane vor WM-Start selbstbewusst in der "L'Équipe". Falls England den Titel gewinnen sollte, könne man sich "vorstellen", so Kane, "dass der Pokal an einen englischen Spieler gehen würde". Das würde für ihn oder den extrem stark aufspielenden Bellingham sprechen.

Spielt mit 39 Jahren eine famose WM: Lionel Messi (M.). © IMAGO/Kenneth Fernández

Als Favoriten auf die Auszeichnung sehe er "Michael Olise, die Champions-League-Finalisten und mich", meinte Kane. Dieser Punkt würde an Dembélé gehen, der mit Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel verteidigte und bereits 2025 den Ballon d'Or gewann. Und natürlich sollte man Argentinien-Legende Messi nicht vergessen: Führt er seine Mannschaft im Alter von 39 Jahren erneut zur Weltmeisterschaft, ist er ein ganz heißer Kandidat. Das wissen Olise, Kane und alle anderen Stars ganz genau.

Der Kampf um den goldenen Ball – er war selten so spannend.