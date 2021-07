Kader der Saison 2021/22: Das sind die Spieler des FC Bayern München

Mit David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez haben drei Legenden den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Dafür konnten zwei Hoffnungsträger für die Zukunft verpflichtet werden: Dayot Upamecano und Omar Richards verstärken den Rekordmeister in der neuen Spielzeit. Der Kader der Saison 2021/22 im Überblick.

SvenSimon/ Pool / via firo Sport

SvenSimon/ Pool / via firo Sport 29 Nummer 22: Marc Roca (Defensives Mittelfeld)

München - Eine erfolgreiche Ära beim FC Bayern ist zu Ende: Mit David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez haben unter anderem drei zweifache Triple-Sieger den FC Bayern zum Ende der Saison 2020/21 verlassen.

Dafür konnten sich die Münchner bereits die Dienste von Dayot Upamecano und Omar Richards sichern. Nachwuchsspieler Josip Stanisic erhält einen Profivertrag. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Sven Ulreich nach seinem einjährigen Intermezzo beim Hamburger SV. Der 32-Jährige soll in der kommenden Spielzeit Alexander Nübel, der an die AS Monaco verliehen wurde, als Backup von Manuel Neuer beim Rekordmeister ersetzen.

Ebenfalls kehren mit Christian Früchtl, Michaël Cuisance, Adrian Fein, Joshua Zirkzee und Chris Richards etliche Leihspieler vorerst an die Säbener Straßen zurück. Ob alle den Sprung in das Team von Neu-Coach Julian Nagelsmann letztendlich schaffen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Den kompletten Kader des FC Bayern für die Saison 2021/22 sehen Sie in unserer Bilderstrecke!