Jonas Urbig zeigt beim VfL Wolfsburg ein starkes Spiel und empfiehlt sich, wie Tom Bischof, für ein WM-Ticket. Letzterer wird von Trainer Vincent Kompany anschließend ermahnt.

Saisonrekord – für den Gastgeber und, im negativen Sinne, für die Gäste, die Meister. 15 Schüsse aufs Tor des FC Bayern in der ersten Halbzeit. So gut waren die Wolfsburger in ihrer so schlechten Saison bis zu diesem 33. Spieltag nicht. Und die so starken Münchner in ihrer Rekord-Spielzeit nie so schlecht. Aber sie hatten ja Jonas Urbig, der alles rausfischte. Ob bei Paraden mit dem Kopf, mit dem Ellbogen oder – zur Abwechslung ganz Torhüter-like mit den Händen.

Neuer-Verlängerung soll in den nächsten Tagen verkündet werden

17:16 Torschüsse lautete die Bilanz nach Schlusspfiff, Endstand 0:1 für die Bayern. Dank Katze Urbig, der so manchen Versuch der Wölfe wie ein Handball-Torwart entschärfte. Sky-Experte Lothar Matthäus schwärmte vom 22-Jährigen: "Er spielt ja nicht häufig. Aber heute macht er ein Riesen-Spiel, ein Weltklasse-Spiel." Urbig ist der designierte Nachfolger und Kronprinz von Manuel Neuer (40), der geschont wurde.

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In seiner ersten ganzen Saison in München – Urbig wurde im Januar 2025 vom 1. FC Köln transferiert – bestritt er bis dato 18 Pflichtspiele (bemerkenswert: fünf in der Hinrunde, 13 in der Rückrunde!). Seine Bilanz: 21 Gegentore, sechs Mal zu Null und Lob in Hülle und Fülle. Urbigs Zukunft könnte nicht rosiger sein. Noch ein Jahr kann er an der Seite von Lehrmeister und Kumpel Neuer, dessen Vertragsverlängerung um ein weiteres, wohl letztes Jahr nach AZ-Informationen in den nächsten Tagen verkündet werden soll, lernen und reifen – laut Vereinbarung mit noch mehr Spielzeit.

Ich hoffe, Julian Nagelsmann schaut zu. Ein dritter Torhüter wird ja noch gesucht. Lothar Matthäus

Matthäus: "Ich hoffe, Nagelsmann schaut zu"

Zudem winkt eine Nominierung als Ersatztorhüter für die WM im Sommer in Nordamerika. DFB-Rekordnationalspieler Matthäus sagte: "Ich hoffe, Julian Nagelsmann schaut zu. Ein dritter Torhüter wird ja noch gesucht. Vor allem ist er noch ein Junger, der die nächsten Turniere als Nummer eins oder zwei spielen könnte." Schließlich ist Oliver Baumann, nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen (34) die Nummer eins im DFB-Tor, bereits 35 Jahre alt und dessen Stellvertreter Alexander Nübel vom VfB Stuttgart auch schon 29.

Urbig selbst betonte, "nur von Tag zu Tag zu schauen. Die WM ist noch ein paar Wochen hin, bis dahin haben wir noch ein Heimspiel gegen Köln und das Pokalfinale." An die Reporter gerichtet, meinte er: "Danach, wenn´s für euch okay ist, würde ich mir Gedanken machen." Clever: Dann steht der Kader bereits fest. Am 21. Mai will Nagelsmann diesen bekanntgeben. Bis dahin übernimmt es Mitspieler Tom Bischof. "Wie Jonas Manu immer vertritt, wenn er die Chance bekommt, ist brutal. Er hat eine geile Ausstrahlung, den kann man auch mal im Sommer mitnehmen. Ich hoffe, er kriegt einen Anruf."

Zeigte gegen den VfL Wolfsburg ein starkes Spiel: Jonas Urbig. © IMAGO

Bischof überzeugt gegen Wolfsburg als Linksverteidiger und Sechser

Und er selbst? Nach seinem Länderspiel-Debüt im Juni 2025 war er nicht mehr berufen worden. Sitzen Jonas und Tom bald mit einem Last-Minute-Ticket im WM-Flieger des DFB? Der 20-Jährige überzeugte in Wolfsburg bei seinem Comeback nach Muskelfaserriss – in der ersten Halbzeit als Linksverteidiger, in der zweiten als Sechser. Auffälliger jedoch Bischofs "Leistung" nach Abpfiff.

Bei Sky meinte der Linksfuß etwas linkisch über die schwache erste Halbzeit: "Ich glaube, die hätten fünf Tore machen können. Das war gar nicht gut von uns. Die Abstände waren zu groß." Und generell über die vielen Gegentore, seit Anfang April 20 in elf Spielen: "Ich habe ein paar Spiele leider von außen gesehen. Wir machen einfach nicht mehr die kleinen Basics und dieses Gegenpressing direkt nach dem Ballverlust. Das fehlte uns in letzter Zeit."

Der junge Spieler hat einen Fehler gemacht in diesem Interview. Vincent Kompany

Kompany ermahnt Bischof

Oha – zwar ehrlich und gerade heraus, aber unbeholfen. Eine Team-Kritik, auch wenn Bischof (zuletzt wohlgemerkt nur Zuschauer!) keine Namen nannte. Für Vincent Kompany ein absolutes No-Go! "Natürlich stimme ich ihm nicht zu", sagte der Bayern-Trainer mit einem Lachen, das nur vordergründig war. "Der junge Spieler hat einen Fehler gemacht in diesem Interview. Gegenpressing kannst du nicht 100 Mal machen, wenn du einen schnellen Ballverlust hast." Kompany mahnte fehlende Geduld für das unrunde Spiel an, der Ballbesitz sei nach der Pause besser gewesen.

Nach diesem, für den Belgier so ungewöhnlichen, öffentlichen Rüffel, dürfte ein Vier-Augen-Gespräch folgen. Bischof erwartet jedoch keine Konsequenz, etwa eine Geldstrafe.