Julian Nagelsmann: FC Bayern befindet sich in einer "Ergebniskrise"

Der FC Bayern kommt auch im dritten Spiel in Folge nicht über ein 1:1 hinaus. Nach dem Unentschieden gegen Frankfurt spricht Julian Nagelsmann von einer Ergebniskrise.

München - Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sieht den FC Bayern nach den drei Unentschieden im neuen Jahr nicht in einer tiefen Krise. Dem Rekordmeister bleibe aber nicht mehr viel Zeit, um wieder in die Spur zu kommen.

"Wenn man die Ergebnisse nicht liefert, ist es eine Ergebniskrise. Es gibt im Leben schlimmere Dinge als das. Aber es ist kein guter Ergebnislauf", sagte Nagelsmann am Samstagabend nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt bei Sky. Auch die Spiele bei RB Leipzig und gegen den 1. FC Köln waren mit diesem Ergebnis abgepfiffen worden.

FC Bayern am Mittwoch gegen Mainz gefordert

Am kommenden Mittwoch spielen die Bayern beim FSV Mainz 05 im Achtelfinale des DFB-Pokals, ab Mitte Februar geht es in der Champions League im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain.

"Um große Spiele zu können, musst du die kleinen auch so bestreiten, dass du von der Psychologie in einem guten Lauf bist", sagte Nagelsmann. "All zu viel Zeit vor den ganz großen Spielen haben wir nicht mehr, um in diesen Lauf zu kommen. Also müssen wir irgendwann anfangen, der erste Schritt ist immer der schwerste."