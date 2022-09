Julian Nagelsmann beklagt Laissez-faire: Trend des FC Bayern bedeutet "nix Gutes"

Krisenstimmung beim FC Bayern! Nach der 0:1-Pleite beim FC Augsburg steht Julian Nagelsmann mehr denn je in der Kritik, auch er selbst hinterfragt sich.

Augsburg/München - Trainer Julian Nagelsmann hat nach der ersten Saison-Niederlage des FC Bayern München in Augsburg und nun vier sieglosen Spielen in der Bundesliga am Stück seinem Team Vorwürfe gemacht.

Er kritisierte nach dem 0:1 am Samstag beim FCA, dass man in der Offensive bei der Chancenverwertung "einfach sehr Laissez-faire" aufgetreten sei.

Nagelsmann hinterfragt sich selbst

In der Pressekonferenz nach dem Auswärtsspiel antwortete der 35-Jährige auf die Frage, was der aktuelle Liga-Trend bedeute: "Nix Gutes! Vieles muss sich ändern."

Er werde in der anstehenden Länderspielpause viel nachdenken: "Über alles denke ich nach. Über mich. Über die Situation. Über alles."