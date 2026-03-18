Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt auch auf einen 18 Jahre alten Münchner.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt für die ersten Länderspiele der Nationalmannschaft im WM-Jahr auf Lennart Karl. Wie die "Bild" berichtet, soll der Jungstar des FC Bayern zum Kader für die Testpartien am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana zählen.

Dies deckt sich mit AZ-Informationen. Wie es sich gehört, musste Karl noch ein Geheimnis darum machen. "Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich nominiert werde", sagte er vor dem Duell in der Champions League gegen Bergamo bei "DAZN".

Kaderbekanntgabe am Donnerstag um 14 Uhr

Für den 18 Jahre alten Karl ist es nach starken Auftritten für den FC Bayern die erste Nominierung. Zuletzt lief der offensive Mittelfeldspieler für die U21 des DFB auf und überzeugte: In zwei Spielen schoss er drei Tore. In den vergangenen Wochen war es etwas ruhiger um den Shootingstar geworden.

Nagelsmann wird seinen Kader am Donnerstag (14 Uhr) in Frankfurt am Main bekanntgeben. Der Bundestrainer will 26 Spieler nominieren - so viele wie bei der WM erlaubt sind. Nicht mit dabei sein wird laut "Sky" Jamal Musiala, der auch am Mittwochabend beim Champions-League-Duell gegen Atalanta Bergamo nicht im Kader stand. Es gab eine Absprache zwischen allen Parteien, nachdem er zuletzt nochmal eine Schmerzreaktion hatte.