Jetzt muss Matthäus dran glauben: Neuer stellt gegen Curacao neuen DFB-Rekord auf

Manuel Neuer feiert beim WM-Auftakt gegen Curacao sein DFB-Comeback. Der deutschen Nummer eins winken mehrere Rekorde.

Quizfrage: Wann bestritt Manuel Neuer das letzte seiner insgesamt 124 Länderspiele? Beim dramatischen Ausscheiden aus dem EM-Heimturnier 2024, dem 1:2 nach Verlängerung am 5. Juli 2024 gegen Spanien. Danach verkündete er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Nach also rund 23 Monaten und mehrmonatigen, kontroversen Diskussionen um seine Rückkehr und die damit verbundene Degradierung von Qualifikations-Torhüter Oliver Baumann (36), der Interims-Nummer-eins, bestreitet der mittlerweile 40-jährige Torhüter des FC Bayern am Sonntag in Houston gegen Curaçao (19 Uhr, ARD & MagentaTV) sein 125. Länderspiel – und sein 20. WM-Spiel. Der Mann macht Turnierhopping. Von der EM direkt zur WM.

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Neuer stellt DFB-Bestwert von Matthäus ein

Ein paar Tage Training mit dem Torhüterteam nach der Landung vergangenen Montag in den USA müssen dem Oldie eben reichen – bei seiner Erfahrung. Schließlich steuert Neuer seine fünfte WM-Teilnahme an. Damit stellt er den deutschen Bestwert von DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (150 Länderspiele/25 davon bei WM-Turnieren) ein. Wie Matthäus (1990) holte auch Neuer einen WM-Titel (2014) – und könnte nun der erste Spieler der deutschen WM-Geschichte werden, der zwei Mal die goldene Trophäe gewinnt. Okay, okay, dieser Weg ist lang.

Rekordnationalspieler und Weltmeister: Lothar Matthäus, hier mit Andy Brehme. © IMAGO

Kürzer ist die Reise für Neuer zu einigen WM-Rekorden. Bereits mit dem Auftaktspiel gegen Curacao überholt Neuer den legendären Fritz Walter, Kapitän der Weltmeister beim Triumph von 1954, als ältester deutscher WM-Spieler. Walter war bei der darauffolgenden WM 1958 in Schweden bei seinem letzten Einsatz 37 Jahre und 236 Tage alt. Neuer erreicht am Sonntag genau 40 Jahre und 79 Tage.

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Neuer winkt gegen Curacao DFB-Rekord von Sepp Maier

Dazu kommt: Spielt Deutschland am Sonntag gegen den Underdog zu Null, wäre es Neuers achte WM-Partie mit weißer Weste. Damit hätte er den deutschen Rekord von Bayerns Torhüter-Ikone Sepp Maier eingestellt. Noch vier weitere Male ohne Gegentor im Turnierverlauf und Neuer würde weltweit zur Nummer eins in diesem Ranking aufsteigen. Vor Fabien Barthez (Frankreich) sowie Peter Shilton (England), die je zehn Mal zu Null hielten.

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Zurück zu den Alterspräsidenten: Zu Italiens Torwart-Legende Dino Zoff, Weltmeister 1982, fehlt Neuer ein klein wenig: Zoff war beim WM-Finale damals 40 Jahre und 133 Tage alt. Selbst wenn die DFB-Auswahl das Finale 2026 erreicht, könnte Neuer nicht an Zoff vorbeiziehen. Im Ranking der ältesten WM-Spieler der Geschichte würde der Bayern-Torwart Rang dann zwei einnehmen.

Neuer wird wohl erneut von DFB-Team zurücktreten

Um der Oldie der Oldies zu werden, müsste Neuer auch die WM 2030 (hauptsächlich in Spanien, Portugal, Marokko) in Angriff nehmen. Zuzutrauen ist dem Methusalem alles. Vermutlich tritt Neuer, der seinen Vertrag bei Bayern im Mai um eine weitere Saison bis Sommer 2027 verlängert hat, im Anschluss an diese WM aus der Nationalelf erneut zurück. Vielleicht dann sogar endgültig.