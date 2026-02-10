"Jetzt beginnt die eigentliche Saison": FC Bayern heiß aufs Pokal-"Finale" gegen RB Leipzig

Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern RB Leipzig zum Pokal-Viertelfinale in der Allianz Arena. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel Bock ich auf das Spiel habe", sagt Pavlovic.

Elf zu eins, 11:1! Mit 6:0 und 5:1 endeten die beiden Bundesliga-Duelle der Bayern in dieser Saison mit RB Leipzig. Nun sieht man sich am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD und Sky) im DFB-Pokal-Viertelfinale wieder. Gefährlich, gefährlich. Für die Münchner.

"Im Pokal gewinnt man nicht jedes Spiel 4:0, 5:0 und kann am Ende den Pokal in die Luft strecken", erklärte Vincent Kompany am Dienstagvormittag an der Säbener Straße. Der Bayern-Trainer wandelte ein bekanntes Sprichwort etwas um, warnte: "Es passiert immer was im Pokal."

Allerdings. In der vergangenen Saison hatten die Bayern auch ein Heimspiel im Cup – eine Runde früher, im Achtelfinale. Doch trotz einer der besten Saisonleistungen ging’s gegen die damals als Double-Sieger angereisten Leverkusener in die Hose. 0:1 – nach einer frühen Roten Karte für Torhüter Manuel Neuer.

MVG-Streik betrifft auch den FC Bayern

Diesmal, so die Stimmung im Lager der Bayern, die erneut auf sämtliche Profis des Kaders zurückgreifen können, soll sie nichts und niemand ausbremsen auf dem Weg zum Pokalfinale nach Berlin am 23. Mai. Nicht mal der Streik der MVG am Spieltag – ein Sonderservice der U6 vom Marienplatz nach Fröttmaning und zurück ist dennoch vorgesehen. "Wir werden sicherlich auch früher zum Stadion fahren", sagte Kompany. Damit der Bus auf der Anfahrt nicht im Verkehrschaos steckenbleibt.

Dabei ist der Flug nach Berlin das Sehnsuchtsziel dieser Saison. Nach sechs Jahren Leerlauf. "Es ist klar, es geht ums Ganze", betonte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vor dem Viertelfinale und sagte: "Wir sind sechs Jahre nicht in Berlin gewesen. Davor achtmal in zehn Jahren. Das heißt, wir haben Nachholbedarf. Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen."

Für Trainer Kompany, der in seinen Pressekonferenzen spielend zwischen Deutsch und Englisch hin- und herwechselt, sei das Weiterkommen ins Halbfinale (das gibt’s ja auch noch – terminiert für den 21. und 22. April) ein "absolutes Must". Denn, so der Belgier, "wir wollen diesen Titel gewinnen." Ausscheiden verboten. Damit der Triple-Traum nicht schon diesen Mittwoch, eine Woche vor Aschermittwoch, platzt.

"Meine Rolle ist es, zu zeigen, was Bayern sein will", erklärte Kompany, "und das ist, alles zu gewinnen, was wir können". Dieses Gefühl wolle er am Donnerstag nach dem Spiel gegen Leipzig "immer noch haben".

Kane: "Jetzt beginnt die eigentliche Saison"

Es steht das 34. Pflichtspiel der Saison an. Auf 113 Tore kommen die Bayern nach den bisher 33 Partien in Liga, Pokal, Supercup und Champions League. Für Harry Kane der ideale Startpunkt wie der Torjäger nach dem 5:1 am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim betonte: "Wir sind überall in einer guten Position. Jetzt beginnt die eigentliche Saison, nun kommen die für uns entscheidenden Wochen." Mitten im Fasching.

Die Bayern wollen sich als Pokalhalbfinalisten verkleiden. Kane, der in den bisherigen drei Pokalspielen der laufenden Saison fünf Treffer erzielte und damit auch die Pokal-Torschützenliste anführt, weiß: Nun startet die Titel-Ernte. Im März steigt mit dem Achtelfinale der Königsklasse (der Gegner wird einer aus: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo und Olympiakos Piräus) die erste K.o.-Runde.

Die Leipziger sind mittlerweile echte Pokalspezialisten

Der Rekordpokalsieger (20 Titel, der letzte 2020) scheiterte in den letzten Jahren dreimal schon in der zweiten Runde, einmal im Viertel- und einmal im Achtelfinale. Leipzig soll nur eine Durchgangsstation sein. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel Bock ich auf das Spiel habe", meinte Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlović. Und Kompany, ein Kniff aus dem kleinen Einmaleins der Pokalpsychologie, bezeichnet jede Cup-Runde als "ein Finale".

Doch Vorsicht, die Sachsen sind Pokalspezialisten. In den vergangenen sieben Jahren erreichte RB viermal das Endspiel, triumphierte 2022 und 2023. Doch auch für die Roten Bullen ist die Staugefahr nur der Vorgeschmack auf den Abend, an dem die Bayern an ihnen vorbeiziehen wollen. Mit Vollgas und Lichthupe ins Halbfinale. Patrick Strasser