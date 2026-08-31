"Jedes Mal fängt sein Nebenmann an zu lachen": Er ist Bayerns erster großer Gewinner

Minjae Kim ist der erste große Gewinner der neuen Bayern-Saison: sportlich stabilisiert, von Boss Max Eberl in die Weltklasse gehoben und von Trainer Vincent Kompany als heimlicher Stimmungsmacher gelobt.

Neben Joshua Kimmich, Michael Olise und Ismael Saibari war er der beste Bayern-Spieler beim 5:1 zum Saisonstart gegen den VfB Stuttgart: Minjae Kim.

Der südkoreanische Innenverteidiger stand wie schon im Supercup gegen Dortmund in der Startelf, diesmal saß Jonathan Tah nur auf der Ersatzbank. Und erneut zeigte Kim eine blitzsaubere Leistung, gemeinsam mit Dayot Upamecano hatte er die VfB-Angreifer weitgehend im Griff. Kim ist Bayerns erster großer Gewinner in dieser Saison.

"Es ist einfach die Konstellation, die wir haben mit Jona, mit Upa und mit Minjae", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Jetzt gibt es drei klare Innenverteidiger, alle drei Weltklasse, das muss man einfach sagen."

Eberl über Kim: "Minjae hat sich wirklich letzte Saison schon total stabilisiert"

Weltklasse – dabei stand Kim in den vergangenen beiden Jahren vor dem Abschied. Die Münchner hätten den 29-Jährigen bei einem guten Angebot verkauft. Nun aber hat Kim endlich sein früheres Napoli-Niveau erreicht. "Ich glaube, dass uns da schon einige Vereine auch beneiden über diese Qualität von drei Spielern", sagte Eberl. "Wir werden natürlich alle Spieler brauchen bei der Vielzahl der Spiele. Minjae hat sich wirklich letzte Saison schon total stabilisiert und setzt das jetzt gerade fort."

Und wie. Übrigens: Kim ist auch ein lustiges Kerlchen. "Die meisten wissen nicht, dass er einen unglaublichen Sinn für Humor hat", sagte Trainer Vincent Kompany: "Jedes Mal fängt sein Nebenmann an zu lachen, weil Minjae was gesagt hat. Das ist wahr."