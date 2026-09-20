Javi Martínez kehrt in neuer Rolle zum FC Bayern zurück

Beim Rekordmeister in München hat es Tradition, verdiente Spieler auch nach der aktiven Karriere an sich zu binden. Das gilt auch für den neuen Markenbotschafter.

München

Der FC Bayern München erweitert den Kreis seiner namhaften Markenbotschafter um seinen zweimaligen Champions-League-Sieger Javi Martínez. Der spanische Fußball-Weltmeister von 2010 lief von 2012 bis 2021 für den deutschen Rekordmeister auf. In die Zeit des heute 38-Jährigen fielen unter anderem die Triple-Gewinne 2013 und 2020.

Bei den Bayern hat es Tradition, verdiente Ex-Spieler wie Giovane Elber, Chaudio Pizarro, Roy Makaay oder Stefan Effenberg auch nach der Profi-Karriere an den Verein zu binden. Martínez feierte seine neue Rolle nach Bayern-Angaben bei einem besonderen Event am Freitagabend in München.

"Jedes Mal, wenn ich nach München zurückkomme, fühlt es sich für mich an wie nach Hause zu kommen. Ich bin unglaublich stolz, nun den Verein als Markenbotschafter auf der ganzen Welt zu vertreten", äußerte Martínez in der Vereinsmitteilung.

"Mit seiner authentischen, nahbaren Art und seiner großen Verbundenheit zu unserem Club ist er ein idealer Markenbotschafter", erklärte Marketing-Vorstand Rouven Kasper.