Jahreshauptversammlung des FC Bayerns für November angesetzt

Der FC Bayern München hat einen wichtigen Termin für die zweite November-Hälfte angesetzt. Der genaue Tag ist noch offen.

Der FC Bayern München wird seine Jahreshauptversammlung in der zweiten Novemberhälfte abhalten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, wird das jährliche Mitgliedertreffen am Wochenende des Bundesliga-Heimspiels gegen den 1. FC Köln vom 20. bis 22. November stattfinden. Die genaue Terminierung folgt nach der Ansetzung der Partie.

Der Veranstaltungsort wird wieder der BMW Park der Basketballer sein. Rund um die Jahreshauptversammlung plant der Verein, unter anderem auch wieder den seit Jahren organisierten Mitgliederstammtisch durchzuführen.