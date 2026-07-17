AZ-Plus

Jahreshauptversammlung des FC Bayern für November angesetzt

Der FC Bayern München hat einen wichtigen Termin für die zweite November-Hälfte angesetzt. Der genaue Tag ist noch offen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Wurde im Vorjahr als Präsident im Amt bestätigt: Herbert Hainer. (Archivbild)
Wurde im Vorjahr als Präsident im Amt bestätigt: Herbert Hainer. (Archivbild) © Harry Langer/dpa

Der FC Bayern wird seine Jahreshauptversammlung in der zweiten Novemberhälfte abhalten. Wie der Rekordmeister mitteilte, wird das jährliche Mitgliedertreffen am Wochenende des Bundesliga-Heimspiels gegen den 1. FC Köln vom 20. bis 22. November stattfinden. Die genaue Terminierung folgt nach der Ansetzung der Partie. 

Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Der Veranstaltungsort wird wieder der BMW Park der Basketballer sein. Rund um die Jahreshauptversammlung plant der Verein, unter anderem auch wieder den seit Jahren organisierten Mitgliederstammtisch durchzuführen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.