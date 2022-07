Jahreshauptversammlung des FC Bayern am 15. Oktober

Mitte Oktober findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Ob die Stimmung ähnlich aufgeladen sein wird, wie im vergangenen Jahr?

München - Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern findet am 15. Oktober im Audi Dome statt, Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Das gaben die Münchner am Donnerstag offiziell bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Für unsere Mitglieder ist es immer am besten, wenn die Jahreshauptversammlung an einem Heimspielwochenende stattfindet. Zudem erleichtert die Terminierung am Samstag vielen Berufstätigen die Teilnahme, weil sie so eine entspanntere Anreise haben", wird Herbert Hainer in der Vereinsmitteilung zitiert. Das Heimspiel gegen den SC Freiburg findet dann einen Tag später statt.

Eklat bei der JHV 2021

"Der FC Bayern freut sich über möglichst viele Mitglieder, die an der Veranstaltung teilnehmen", heißt es. Es bleibt abzuwarten, wie aufgeladen die Stimmung diesmal sein wird. Bei der vergangenen JHV kam es zum Eklat zwischen Fans und Vereinsführung – ausschlaggebender Punkt war das umstrittene Katar-Sponsoring.