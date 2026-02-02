Italiens Hauptstadt ruft: Bayerns Zaragoza erneut verliehen

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen rund um den FC Bayern auf dem Laufenden!

02.02.2026 Italien statt Spanien: Bayerns Zaragoza erneut verliehen

Der FC Bayern verleiht den spanischen Offensivmann Bryan Zaragoza ein weiteres Mal, diesmal nach Italien. Der 24-Jährige werde bis zum Saisonende für die AS Rom auflaufen, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Im vergangenen Halbjahr hatte Zaragoza auf Leihbasis für Celta Vigo in Spanien gespielt, in der vorigen Saison war er auch schon in seinem Heimatland aktiv und an CA Osasuna verliehen worden.

"In Rom, einem Spitzenklub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über den dreimaligen Nationalspieler. Zaragozas Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2029.

Offiziell! Bayern per Leihe zu Ligakontrahent Köln

Jetzt ist es fix! Felipe Chavez wechselt auf Leihbasis zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Dies gaben die Münchner am Monta

"Felipe ,Pippo‘ Chávez ist ein junger Spieler, der bereits jetzt von vielen Top-Vereinen umworben wird, und wir haben beim FC Bayern mit ihm einen klaren Plan, um ihn zu entwickeln. Er soll jetzt beim 1. FC Köln regelmäßig Bundesliga-Einsätze sammeln und so den nächsten Schritt machen", wird Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressemitteilung zitiert. "Felipe ist ein richtig guter Fußballer mit einem außergewöhnlich starken linken Fuß und hat viel Potential für die Zukunft."

Köln leiht den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus und hat im Anschluss eine Kaufoption. Berichten zufolge sollen die Bayern wiederum eine Rückkaufoption haben.

Bayern-Juwel Chavez vor Leihe nach Köln

Bayern-Abgang am Deadline Day: Wie das Fachmagazin "Kicker" und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt Felipe Chavez auf Leihbasis zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Die Rheinhessen sollen sich zudem eine Kaufoption und die Bayern ihrerseits eine Rückkaufoption gesichert haben.

Gegen Salzburg mit seinem ersten Tor für Bayern: Der 18-jährige Felipe Chávez. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der 18-Jährige hat in dieser Saison häufig bei der ersten Mannschaft mittrainiert und sorgte beim Testspiel-Sieg gegen Red Bull Salzburg Anfang Januar für Aufsehen. Für die Profis absolvierte er zudem zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga gegen Wolfsburg und Augsburg.

01.02.2026 AS Rom beschäftigt sich mit Bayern-Leihgabe Zaragoza

Nächster Verein für Bryan Zaragoza? Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano steht die Bayern-Leihgabe wohl kurz vor einem Wechsel zur AS Rom. Demnach haben die Italiener wohl ein offizielles Angebot hinterlegt für einen Leihdeal inklusive Kaufoption. Aktuell ist der Spanier vom FC Bayern an Celta Vigo ausgeliehen, Gespräche über eine vorzeitige Auflösung des Vertrags laufen. Der 23-Jährige kommt in der La Liga bisher nur auf ein Tor sowie eine Vorlage.

Auch Bayern-Talent Magnus Dalpiaz steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien. Wie die "Bild" berichtet beschäftigen sich die Verantwortlichen des AC Mailand wohl intensiv mit dem 18-jährigen Verteidiger. Demnach soll Mailand eine Leihe inklusive Kaufoption planen. Die Münchner wollen sich gleichzeitig wohl ein Rückkaufrecht sichern. Dalpiaz gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente am Campus des FC Bayern.

30.01.2026 Goretzka bleibt beim FC Bayern bis zum Saisonende

Die letzten Tage deutete vieles auf einen Winterwechsel von Leon Goretzka hin. Doch nun die Rolle rückwärts! Der deutsche Nationalspieler bleibt bis zum Saisonende beim FC Bayern. Dies bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag auf der Pressekonferenz. "Leon fühlt sich in diesem Club und in diesem Team sehr wohl. Er hat sich entschieden, hier zu bleiben", so Freund. "Er spielt richtig stark, ist auf extrem hohen Level - daher ist es kein Wunder, dass es Nachfragen gab, auch konkrete Nachfragen."

Zuletzt wurde der 30-Jährige mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Klar ist jetzt aber auch, Goretzka wird den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen. Dies bestätigte neben Freund auch der Bayern-Star am Freitagmorgen auf Instagram. Der Verein und ich haben "in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere gemeinsame erfolgreiche Zeit im Sommer zu Ende geht. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapital aufzuschlagen: Als Fußballer und als Mensch."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

29.01.2026 Atlético legt Angebot für Goretzka vor

Der Abschied von Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern rückt immer näher. Wie die spanische Zeitung Marca am Donnerstag berichtet, hat Atlético Madrid ein erstes offizielles Angebot für den 30-Jährigen vorgelegt. Demnach wolle der Hauptstadtklub zwei bis drei Millionen Euro Ablöse bezahlen und sei bereit, Goretzkas Restgehalt bis zu seinem Vertragsende im Sommer zu übernehmen. Der Mittelfeldspieler habe einem Wechsel sogar schon seine Zustimmung gegeben.

Nach AZ-Information möchte auch der Rekordmeister ihn bis zum Transferschluss am Montag verkaufen, alle Verantwortlichen haben bereits zugestimmt.

Eine konkrete Anfrage hatte Sportvorstand Max Eberl am Mittwochabend nach dem Champions-League-Duell bei der PSV Eindhoven (2:1) noch dementiert. Es gebe noch keine Entscheidung. "Leon kennt die Situation, nimmt sie an. Wenn er spielt, spielt er gut. Und wenn er sich was anderes vorstellen kann, dann ist es völlig legitim. Der FC Bayern hat nie was anderes gesagt", meinte Eberl.

Trainer Vincent Kompany gab an, sein Fokus habe vollkommen auf dem Spiel in Eindhoven gelegen. Aber: "Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max oder mit Christoph Freund, dass wir uns austauschen über den Kader."

Im abschließenden Spiel der Ligaphase saß Goretzka nur auf der Bank, nachdem er sich zuvor offen für einen Wechsel gezeigt hatte. "Das ist eine Option, natürlich", sagte er und betonte: "Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen." Ein Schritt heraus aus der Münchner Komfortzone "wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern."

26.01.2026 Athletico Madrid zeigt Interesse an Goretzka

Der Vertrag von Leon Goretzka läuft im Sommer 2026 beim FC Bayern aus. Nach AZ-Informationen ist keine Verlängerung geplant. Zuletzt schloss Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen einen vorzeitigen Abschied des 30-Jährigen im Winter aus, doch nun könnte nochmal Bewegung in die Causa Goretzka kommen. Wie die "Bild" berichtet, zeigt Atletico Madrid wohl starkes Interesse am Mittefeldspieler. Mateu Alemany, Sportdirektor der Rojiblancos, soll am Montagabend von Madrid nach München gefolgen sein.

"Diese Entscheidungen werden nicht nur von Cheftrainern getroffen", sagte Trainer Vincent Kompany am Dienstag auf der Pressekonferenz in Eindhoven: "Es gibt über jede einzelne Situation Gespräche mit Max (Eberl, Anm. d. Red), Christoph (Freund) und denen da oben (Vorstandschef Dreesen plus Aufsichtsrat), aber in den letzten 48 Stunden habe ich nur über PSV gesprochen und nicht darüber, wer noch kommen oder uns verlassen könnte."

Der Klub von Diego Simeone hat Conor Gallagher im Januar für 40 Millionen Euro an Tottenham Hotspur verkauft und sucht sofortigen Ersatz. Sollte Goretzka die Münchner noch im Winter verlassen, würde der Rekordmeister noch eine zweistellige Millionenablöse für den Mittelfeldspieler kassieren sowie Goretzkas Topgehalt von 17 Millionen Euro einsparen. Die eingenommene Ablösesumme könnte der FC Bayern womöglich direkt wieder in die Verpflichtung von Wunschspieler Givairo Read von Feyenoord Rotterdam reinvestieren.

Der Vertrag von Leon Goretzka läuft im Sommer 2026 aus. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

26.01.2026 Jetzt wird's ernst: Bayern bestätigt Vertragsgespräche mit Kane

Der FC Bayern ist offenbar in konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit seinem Superstar Harry Kane eingetreten. "Wir sprechen, wir sprechen. Und jedem ist klar, irgendwann muss es eine Entscheidung geben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Montag am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Kane ist noch bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden, die Rede war zuletzt von einem neuen Arbeitspapier bis 2028 oder 2029. Der 32-Jährige war 2023 von Tottenham Hotspur an die Isar gewechselt und hatte mit der deutschen Meisterschaft 2025 seinen ersten großen Titel gewonnen.

Beide Seiten hatten sich in Sachen Vertrag zuletzt schon angenähert. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", hatte Eberl schon Ende November gesagt. Auch Kane selbst hatte immer wieder betont, wie sehr es ihm in München und bei den Bayern gefalle. Er sei offen dafür, "länger zu bleiben", sagte er. Gerüchte über eine mögliche Rückkehr auf die Insel oder einen Transfer zu einem anderen europäischen Topklub wischte Kane mehrfach beiseite.

14.01.2026 AC Mailand erwägt Goretzka als Modric-Nachfolger

Der italienische Traditionsklub AC Mailand ist offenbar an einer Verpflichtung von Leon Goretzka vom FC Bayern interessiert. Der 30-Jährige sei "eine Option" für die Nachfolge von Luka Modric, schreibt die Gazzetta dello Sport. Zwar hoffe Milan weiter auf einen Verbleib des kroatischen Altstars (40), doch parallel laufen bereits die Planungen für die Zeit nach Modric.

Der Vertrag von Nationalspieler Goretzka in München läuft im Sommer aus, die Bayern wollen ihn nach AZ-Informationen abgeben. Laut dem Gazzetta-Bericht soll Milan erste Kontakte mit dem Spieler aufgenommen haben. Das Blatt schrieb vom Traum einer "deutschen AC Mailand", nachdem der Klub im Dezember bereits Niklas Füllkrug verpflichtet hatte.

Ob Modric seine Karriere nach der Saison fortsetzt, ist offen. Mailand besitzt zwar eine Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung, die Entscheidung liegt jedoch allein beim Spieler.

12.01.2026 Eberl äußert sich zu Goretzka

Trotz des Ausfalls von Joshua Kimmich saß Leon Goretzka zum Jahresauftakt gegen Wolfsburg nur auf der Bank. Tom Bischof erhielt den Vorzug auf der Sechs und durfte neben Aleksandar Pavlovic ran. Nach AZ-Informationen muss Goretzka, dessen Vertrag im Juni 2026 ausläuft, im Sommer gehen. Nach der Partie gegen Wolfsburg (8:1) äußerte sich Max Eberl zu den Vertragsgesprächen mit Goretzka: "Man redet und dann schaut man, was dabei rauskommt. Leon hat eine super Einwechslung gehabt mit dem Assist und dem Tor."

Der Nationalspieler leitete den Treffer von Raphael Guerreiro in der 68. Minute mit einem schnell ausgeführten Freistoß aus der eigenen Hälfte ein und erzielte in der 88. Minute selbst den 8:1-Endstand.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

08.01.2026 Peretz wechselt auf Leihbasis zum FC Southampton

Jetzt ist der Deal durch! Der FC Bayern verleiht Daniel Peretz bis zum Saisonende an den FC Southampton. In der Hinrunde war der 25-jährige israelische Nationaltorwart auf Leihbasis beim Hamburger SV unter Vertrag, kam dort aber nur im Pokal zum Einsatz.

Peretz war im Sommer 2023 von Maccabi Tel Aviv an die Isar gewechselt und stand bisher sieben Mal im Tor der Münchner. In seiner Zeit in München etablierte er sich in der israelischen Nationalmannschaft, bei der er aktuell bei zehn Einsätzen steht.

06.01.2026 Upamecano äußert sich zu seiner Zukunft: "Habe keine Deadline"

Der umworbene französische Nationalverteidiger Dayot Upamecano lässt seine Zukunft beim FC Bayern weiter offen. "Für mich gibt es keinen Druck. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung. Ich habe keine Deadline", sagte Upamecano nach dem 5:0 im Testspiel bei RB Salzburg mit Blick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in München. Er habe einen Berater für diese Dinge.

Der 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Franzose ist international begehrt und könnte den deutschen Rekordmeister am Saisonende ablösefrei verlassen. Dass die Münchner zügig zu einer Vertragsverlängerung kommen wollen, stört den 27-Jährigen nicht. "Alles gut. Ich bin sehr zufrieden, bei einem großen Verein zu spielen", sagte Upamecano.

Gefeilscht wird dem Vernehmen nach nicht nur ums Geld, sondern auch um eine mögliche Aufstiegsklausel in einem neuen Vertrag über mehrere Jahre.

05.01.2026 Karl bezeichnet Real Madrid als seinen "Traumverein"

Shootingstar Lennart Karl sieht sich offenbar nicht dauerhaft beim FC Bayern. "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen", sagte der 17-Jährige als Gast beim "FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980". Was er dann sagte, lies aufhorchen: "Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid, aber das bleibt unter uns. Natürlich ist Bayern etwas sehr Besonderes."

Karls Vertrag bei den Münchnern läuft bis Ende Juni 2028, er gehört zu den Entdeckungen in dieser Saison beim Rekordmeister. In 13 Bundesligaspielen erzielte er drei Tore, auch in der Champions League war er dreimal erfolgreich. Der Offensivspieler gilt als ein Kandidat für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko, bislang war er jedoch noch nicht bei der Nationalmannschaft.

Karl spielt seit Juli 2022 für die Münchner, damals war er von Viktoria Aschaffenburg zur FCB-Jugend gekommen.

01.01.2026 Peretz vor Leihabbruch beim HSV

Nächste Station für Bayern-Ersatztorhüter Daniel Peretz: Laut Sky steht die Leihe des israelischen Keepers zum Hamburger SV vor dem Abbruch. Peretz soll stattdessen bis Saisonende an den englischen Zweitligisten FC Southampton ausgeliehen werden. Das deckt sich mit Informationen der AZ, es soll eine Kaufoption geben. Der 25-Jährige war im Sommer 2023 von Maccabi Tel Aviv zu den Münchnern gewechselt und wurde im Sommer 2025 an den Bundesliga-Rückkehrer HSV verliehen. Dort stand Peretz in der Liga allerdings nicht zwischen den Pfosten, er durfte nur im Pokal ran.

30.12.2025 Matthäus empfindet Verlängerung mit Gnabry und Laimer für richtig

Dass Lothar Matthäus durchaus scharfe Kritik am FC Bayern üben kann, das durfte allseits bekannt sein. Dass der Rekordnationalspieler aber auch lobende Worte für seinen Ex-Klub hat, das stellt er nun unter Beweis. Das Thema: Die bevorstehenden Verlängerungen von Serge Gnabry und Konrad Laimer. "Mit beiden Spielern zu verlängern, ist für mich die richtige Entscheidung", so der 64-Jährige in seiner Kolumne für "Sky".

Gerade der Österreicher wurde von Matthäus positiv hervorgehoben. Laimer stelle sich in den Dienst der Mannschaft "und weiß vor allem mit seiner Vielseitigkeit zu überzeugen". Während das Arbeitspapier von Gnabry am Saisonende ausläuft, hat Laimer noch ein Arbeitspapier bis 2027. Trotzdem wollen die Münchner mit dem 28-Jährigen ungern ins letzte Vertragsjahr gehen.

29.12.2025 Berater spricht über Planungen von Jackson

Mit dem Senegal hat es Nicolas Jackson jüngst verpasst, vorzeitig ins Achtelfinale des Afrika-Cups einzuziehen. Gegen Kongo kam der Senegal nicht über ein 1:1 hinaus. Ex-Bayern-Spieler Sadio Mané rettete den Punkt. Doch wie geht es mit Jackson in München weiter? Der Stürmer ist noch bis Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen. Über eine Back-up-Rolle hinter Harry Kane kommt Jackson nicht hinaus.

Dass eine Entscheidung bisher noch nicht getroffen wurde, stellte sein Berater Ali Barat nun in einem Interview mit Transfer-Experte Fabrizio Romano nochmals klar. "Ich denke, die Saison ist noch sehr jung", so Barat: "Nico hat den Afrika-Cup, er hat eine lange Saison mit Bayern vor sich, er hat die Champions League vor sich. Daher denke ich, dass es noch sehr früh ist, diese Frage zu beantworten."

Erst im Mai, wenn die Saison vorbei ist, soll eine Entscheidung getroffen werden. "Wir werden uns am Ende der Saison zusammensetzen, alle Optionen prüfen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen", so der Berater. Bisher kommt Jackson in der Bundesliga auf zwölf Einsätze. In diesen Spielen kommt der 24-Jährige auf drei Tore.

28.12.2025 Köln und Arsenal wollten Neuer

Manuel Neuer im Tor des FC Arsenal oder gar des 1. FC Köln. Was utopisch klingt, hätte tatsächlich passieren können. Das verriet der Kapitän des FC Bayern bei "At Broski". "Nach der U19 war der 1. FC Köln stark an mir interessiert, und der FC Arsenal", so Neuer: "Damals war Arsène Wenger noch Trainer, der viele Sprachen spricht."

Warum es nichts mit dem Transfer auf die Insel wurde? "Ich wollte aber nicht ins Ausland, weil ich wusste, dass es als Jugendtorhüter schwer wird", sagte der heute 39-Jährige. Bekanntlich wechselte Neuer 2011 schließlich nach München, wo ihm eine Weltkarriere gelang. Ob er diese über die Saison 2025/26 hinaus fortsetzt, das hat er noch nicht entschieden. Vieles hängt von seiner Gesundheit ab.

22.12.2025 Bayern vor Verpflichtung von Ecuador-Talent

Noch ist das Transferfenster nicht offen. Aber hinter den Kulissen an der Säbener Straße wird fleißig am Kader der Zukunft gebaut. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll Virgilio Olaya an die Isar wechseln. Es gebe bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Klub und SD Aucas. Der 17-jährige Innenverteidiger soll im Februar einen Profi-Vertrag über viereinhalb Jahre unterschreiben.

Warum erst im Februar? Dann ist Olaya auch 18 Jahre alt. Davor geht ein interkontinentaler Transfer nur unter bestimmten Voraussetzungen, die man wohl nicht erfüllen kann. Interessant: Vereinfacht wird der Transfer nach München, weil Aucas seit wenigen Tagen zu "Red & Gold", dem Multi-Club-Ownership-Modell der Bayern, gehört. "Ecuador bringt seit Jahren herausragende Fußballer hervor", wurde Campus-Boss Jochen Sauer in der entsprechenden Pressemitteilung bereits zitiert.

Dieses Netzwerk nutzt man nun aus. Bei den Profis soll Olaya aber noch nicht trainieren. Man sucht derzeit offenbar eine Leihstation.

13.12.2025 "Wird sich nicht mehr endlos ziehen": Entscheidung im Upamecano-Poker steht kurz bevor

Der FC Bayern gibt sich weiter zuversichtlich, dass die angestrebte Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano gelingt. "Wir sind da positiv. Es ist nicht wichtig, ob einen Tag früher oder später. Für uns ist wichtig, dass es passiert", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Wie schnell es dann gehen wird, dass eine endgültige Entscheidung fällt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird sich nicht mehr endlos ziehen." Eine Entscheidung noch in diesem Jahr zeichnet sich aber nicht ab.

Seit langem verhandelt der deutsche Rekordmeister mit dem von anderen Topklubs umworbenen Upamecano über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Seite des 27-jährigen Franzosen ihre Forderungen beim FC Bayern hinterlegt habe und der Klub nun entscheiden müsse, ob er diese erfüllt.

"Es wird extrem viel geschrieben", sagte Freund. "Einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wieder weg. Es ist turbulent, was alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert."

Für einen Weltklasseverteidiger wie Upamecano sei es eine enorm wichtige Entscheidung. "Er ist im besten Fußballalter", sagte Freund. Upamecano sei einer der "wichtigsten Transfers" für den Verein. "Er fühlt sich wohl hier, mit der Mannschaft, dem Trainer und dem gesamten Verein." Laut dem Sportdirektor geht es nicht ums Geld.

Trainer Vincent Kompany, der im Oktober selbst bis 2029 verlängert hatte, hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Upamecano. "Als Trainer hast du natürlich immer einen Einfluss", sagte der Belgier, "aber ich glaube, die Rollen sind gut verteilt." In so einer Phase der Vertragsdiskussion sei es wichtig, dass man als Coach beim Spieler den Fokus auf den Fußball lege.

10.12.2025 Harry Kane zieht seine Ausstiegsklausel nicht

Harry Kane bleibt dem FC Bayern wohl noch länger erhalten. Wie die "Sport Bild" berichtet hat sich der Engländer offenbar entschieden seine Ausstiegsklausel im Sommer nicht zu ziehen. Demnach hätte er bei Aktivierung bis Ende Januar wohl im kommenden Sommer für 65 Millionen Euro wechseln können. Der Bayern-Torjäger soll aber seine Zukunft klar in München sehen. Beim deutschen Rekordmeister hat der 32-Jährige noch einen Vertrag bis 2027.

07.12.2025 Wechsel zum FC Bayern? Jetzt spricht Hoffenheim-Knipser Asllani

Fisnik Asllani zählt mit der TSG Hoffenheim zu den positiven Überraschungen dieser Bundesliga-Saison. Zuletzt wurde der 23-Jährige auch mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Interview mit "RTL/NTV" spricht der Deutsch-Kosovare nun über die Gerüchte um seine Person.

"Klar kriegt man so was mit", sagt Asllani: "Es ehrt mich natürlich und macht mich ein Stück weit auch stolz, wenn ich solche Sachen lese." Aktuell steht der Angreifer in zwölf Ligaspielen bei fünf Treffern und zwei Vorlagen, sein Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis 2029.

Derzeit beschäftige er sich aber nicht konkret mit einem Vereinswechsel. "Mein Fokus ist ganz klar auf der TSG Hoffenheim, auf den kommenden Spielen, den kommenden Wochen und Monaten", so Asllani.

05.12.2025 Wintertransfers beim FC Bayern? Das sagt Sportdirektor Freund

BayernsSportdirektor Christoph Freund sieht aktuell keinen Bedarf für Transfers im Winter. "Wir sind mit unserem Kader sehr, sehr zufrieden und freuen uns wirklich auf drei Winter-Neuzugänge. Von dem her sind wir dann gut aufgestellt", sagte Freund vor dem Südgipfel am Samstag beim VfB Stuttgart.

Mit den drei Winterzugängen meinte der Österreicher die Langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. Ito (Mittelfußbruch) sammelte bereits wieder Einsatzminuten, Davies steht nach Kreuzbandriss kurz vor seinem Comeback, und Musiala (Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins) soll zu Beginn der neuen Jahres wieder voll einsteigen. Dies sei dann "für die Tiefe und Qualität des Kaders richtig gut", so Freund.

Zurückhaltend äußerte sich der Sportdirektor des Rekordmeisters dagegen in der Torwartfrage beim FC Bayern. Der Vertrag von Manuel Neuer läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist offen. Sein Vertreter ist momentan Jonas Urbig (22). Doch auch Alexander Nübel (29), der bis Saisonende an den VfB ausgeliehen ist, steht bei den Münchnern noch bis 2029 unter Vertrag. Auch Daniel Peretz (25/2028), zur Zeit beim Hamburger SV, gehört den Bayern.

Nübel spiele "eine gute Saison, er hat sich noch mal richtig entwickelt die letzten ein, zwei Jahre und ist sicher einer der besten Torhüter in Deutschland. Von dem her sind wir sehr froh, dass wir für die Zeit nach Manuel, wenn die irgendwann kommt, sehr gut aufgestellt sind", sagte Freund. Und erst dann werde man "Entscheidungen dahingehend treffen".

11.11.2025 Upamecano: "Werden richtige Entscheidung treffen"

Bayerns Abwehrchef Dayot Upamecano hat die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. "Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte der Franzose der Zeitung L'Équipe.

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen", sagte er. Angesprochen auf das Interesse anderer Klubs meinte der Verteidiger: "Ich stehe bei den Bayern unter Vertrag. Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind."

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt den Wunsch des Klubs unterstrichen, Upamecano langfristig zu binden. "Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt", sagte Freund am Freitag.

28.10.2025 Bayern beobachtet Bundesliga-Stürmer als Kane-Backup

Der FC Bayern ist trotz Nicholas Jackson wohl weiter auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Nach Informationen von "Sky" haben die Münchner wohl ein Auge auf Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim geworfen. Demnach soll der deutsche Rekordmeister den 23-jährigen Stürmer genau beobachten. Der gebürtige Berliner stand bisher in allen Bundesliga-Partien in der Startelf und erzielte sechs Tore und zwei Assists. Sein Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2029, allerdings besitztder Angreifer wohl eine Ausstiegsklausel und soll planen den Verein zur kommenden Saison zu verlassen. Neben den Münchnern sollen auch Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und sogar der FC Barcelona an Asllani interessiert sein.

Bericht: Neuer Vertrag für Bayerns Top-Talent Lennart Karl

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Lennart Karl beim FC Bayern soll sich einem Bericht zufolge am 18. Geburtstag des Jungstars automatisch um ein Jahr verlängern. Wie der Sender Sky berichtet, wäre Karl, der am 22. Februar 2026 volljährig wird, dann bis mindestens 2029 an den Rekordmeister gebunden. Zudem werde der aktuell bis 2028 laufende Kontrakt in einen Profivertrag umgewandelt und Karls Gehalt angepasst, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Ausstiegsklausel gebe es nicht.

Karl überzeugte zuletzt in der Bundesliga beim 3:0 in Mönchengladbach sowie in der Champions League beim 4:0-Heimsieg gegen den FC Brügge. In diesen Partien gelang ihm - höchst sehenswert - auch jeweils sein erstes Tor in den beiden Wettbewerben. In der Bundesliga zählte der Offensivspieler bislang einmal zur Startelf, fünfmal kam er von der Bank.

07.09.2025 Mbappé gesteht: Bayern wollte mich verpflichten

Der französische Ausnahmestürmer Kylian Mbappé hatte in jungen Jahren Kontakt zum FC Bayern und anderen Klubs aus der Bundesliga – entschied sich dann aber für einen anderen Karriereweg. Das verriet der Superstar von Real Madrid im Interview mit "Bild am Sonntag". "Viele Vereine haben sich an mich gewandt. Die Bayern kamen zu mir, als ich noch etwas jünger war und Monaco verlassen konnte", sagte Mbappé.Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig hätten angefragt. "Und das sind nur die drei Vereine, an die ich mich erinnere. Vielleicht waren da noch andere, aber ich erinnere mich nicht", sagte der 26-jährige Mbappé und ergänzte mit einem Lachen: "Jetzt fragen alle, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät."Mbappé war 2017 von der AS Monaco an Paris St. Germain verliehen worden. Ein Jahr später verpflichtete der französische Serienmeister das damalige Top-Talent fest für 180 Millionen Euro. Inzwischen geht Mbappé für Real Madrid auf Torejagd.

02.09.2025 Leihe fix! Jonah Kusi-Asare wechselt zum FC Fulham

Jetzt ist der Wechsel offiziell! Der FC Bayern verleiht Jonah Kusi-Asare zum FC Fulham. Dies gaben die Münchner am Dienstag bekannt. "Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und konnte bereits in seiner ersten vollen Saison in München sein Profidebüt feiern. Er hat hervorragende Anlagen und soll nun weitere wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau sammeln. Wir werden ihn eng begleiten und sind überzeugt, dass er in Fulham die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen wird", wird Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung zitiert.

Jonah Kusi-Asare wechselt nun wohl doch zu Fulham

Verwirrung um Bayerns Youngster! Der Wechsel von Sturm-Juwel Jonah Kusi-Asare zum FC Fulham schien am Montag eigentlich schon geplatzt. Berichten zufolge haben es die Engländer nicht vor Ablauf der Wechselperiode geschafft, die nötigen Unterlagen einzureichen. Doch nun die Wende! Nach Informationen der "Bild" soll die Premier League den Deal trotz der formellen Probleme freigeben haben. In England ist es in solchen Fällen möglich, eine Verlängerung der Frist zu beantragen – im Fall des schwedischen Stürmers wurde dieser offenbar stattgegeben.

Der 18-Jährige wechselt demnach wohl auf Leihbasis nach Fulham. Die Engländer haben sich eine Kaufoption gesichert, die Münchner besitzen eine Rückkaufoption.

01.09.2025 Jackson-Transfer zum FC Bayern offenbar fix

Der FC Bayern bekommt am Deadline Day offenbar doch noch seine erhoffte Verstärkung für die Offensive. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, geht der Transfer von Nicolas Jackson über die Bühne. Die Bayern haben sich demnach mit dem FC Chelsea auf eine Leihe Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro, welche ab einer bestimmten Anzahl an absolvierten Spielen verpflichtend greift, geeinigt. Die Leihgebür soll satte 16,5 Millionen Euro betragen. Der senegalesische Nationalspieler hat demnach einem Fünfjahresvertrag zugestimmt.

Kurz vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FC Augsburg (3:2) am Samstagabend war bekannt geworden, dass Chelsea Jackson wegen einer Verletzung des neuen Stürmers Liam Delap nun doch nicht wie vereinbart verleihen wollte. "Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Jackson selbst hatte die Hoffnung auf einen Transfer danach nicht aufgegeben. Er hielt sich weiter in München auf, während die beiden Vereine weiter an einem Transfer arbeiteten.

25.08.2025 Bericht: Bayern einigt sich mit Chelsea-Stürmer Jackson

Der FC Bayern zeigt einem Medienbericht zufolge weiter Interesse an der Verpflichtung des senegalesischen Fußball-Nationalspielers Nicolas Jackson. Wie die "Bild" berichtet, stünden nun konkrete Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Chelsea an. Die Bayern und Angreifer Jackson seien sich bereits einig, demnach werde eine Leihe des 24-Jährigen angestrebt.

Jackson war bereits in den vergangenen Wochen als möglicher Neuzugang bei den Münchnern gehandelt worden, damals hatte Sky berichtet. Dem TV-Sender zufolge habe sich an dem Interesse nichts geändert. Vor rund drei Wochen hatte Sportvorstand Max Eberl aber noch dementiert, dass sich der Klub mit der Personalie beschäftigt. Man habe sich damals "definitiv" nicht beim FC Chelsea nach Jackson erkundigt, sagte Eberl damals. Nach dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen RB Leipzig am Freitag hat der Sportvorstand die Aussage noch einmal bekräftigt. "Dann ist er raus aus der Nummer und dann schauen wir, was da noch auf dem Markt passieren wird", sagte Eberl, als er von einem Reporter auf das Dementi angesprochen wurde.

Ein Abgang Jacksons beim Londoner Klub scheint sehr wahrscheinlich. Chelseas italienischer Cheftrainer Enzo Maresca hatte ihn zum Saisonstart in den ersten beiden Premier-League-Spielen nicht in den Kader berufen. Dem Angreifer wurde sogar öffentlich geraten, sich eine Alternative zu suchen.

20.08.2025 Wechsel wohl fix: FC Bayern verkauft Paul Wanner

Der nächste Abgang beim FC Bayern ist offenbar fix: Mittelfeldtalent Paul Wanner wechselt laut Sky in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Demnach erhalten die Münchner 15 Millionen Euro an Ablöse plus Bonuszahlungen für den 19-jährigen Deutsch-Österreicher, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen war. Zudem habe sich Bayern ein Rückkaufsrecht gesichert, hieß es.

Wanner sollte München noch am Abend verlassen, um in Eindhoven den Medizincheck zu absolvieren. Von Bayern-Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für den Transfer.

19.08.2025 Hoeneß-Ansage: Nur noch Leihspieler in diesem Sommer

Das macht die Arbeit für die sportliche Führung des FC Bayern nicht einfacher: Geht es nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß, soll im Sommer kein fester Transfer mehr getätigt, sondern allenfalls Leihspieler verpflichtet werden. "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", sagt Hoeneß gegenüber der " ".

Bei den Kaderplanern Max Eberl und Christoph Freund soll die Ansage des Ehrenpräsidenten für Unverständnis gesorgt haben. Schließlich wurden im Sommer einige Spitzenverdiener abgegeben und dadurch die Gehaltskosten deutlich gesenkt, zudem hat man nach dem Verkauf von Kingsley Coman an Al-Nassr ein Transferplus erwirtschaftet. Außerdem wäre der Klub bereit gewesen, für die Wunschspieler Florian Wirtz und Nick Woltemade große Summen auszugeben. Geld müsste also vorhanden sein. Dem Bericht der "SZ" zufolge hat man intern aber entschieden, den großen Kaderumbau erst im nächsten Sommer zu vollziehen.

18.08.2025 Ablöse für Coman noch niedriger als gedacht?

Der FC Bayern hat Kingsley Coman offenbar noch günstiger abgegeben, als bislang angenommen. Wie das saudi-arabische Portal " " auf eine Al-Nassr nahestehende Quelle berichtet, hat der Klub lediglich eine Ablöse von 24 Millionen Euro gezahlt. Laut bisherigen Meldungen soll sich die Summe auf 30 bis 35 Millionen Euro belaufen haben.

Zum Vergleich: Für Luis Díaz, den die Münchner als Ersatz für Coman verpflichtet haben und der sich in einem ähnlichen Alter befindet, soll eine Ablöse von 70 Millionen Euro an den FC Liverpool überwiesen haben. Dennoch wäre der Franzose nach Mathys Tel (wechselte für 35 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur) noch immer der zweitteuerste Bayern-Verkauf in diesem Sommer.

13.08.2025 Stuttgart lehnt nächstes Angebot des FC Bayern ab: Woltemade-Transfer vom Tisch?

Ist der Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern jetzt endgültig geplatzt? Laut Sky sollen die Bayern ein weiteres Angebot für den Nationalspieler abgegeben haben, welches vom VfB Stuttgart abgelehnt wurde. Die Offerte des Rekordmeisters belief sich demnach auf eine Summe von 60 Millionen Euro plus Boni. Zu wenig für die Schwaben, die 75 Millionen fordern sollen.

Gegenüber der dpa bestätigte Woltemade-Berater Danny Bachmann das Angebot. "Die von Herrn Wehrle in dieser Woche geforderte Lösung im Rahmen einer fragwürdigen Deadline wurde heute mit dem Gesamtpaket von Interessent und Spielerseite zusammen in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung geliefert", so Bachmann. Besagte Deadline würde mit Anpfiff des Supercups zwischen beiden Klubs am Samstagabend auslaufen.

Bachmann weiter: "Die Antwort des Aufsichtsrats über eine Forderung von marktfremden 75 Millionen Euro für einen Spieler, der ablösefrei gekommen ist, jedoch mit einer Gehaltseinstufung im unteren Mittelfeld, entbehrt - insbesondere für einen nationalen Transfer - nicht nur jeglicher Grundlage, sondern steht im krassen Widerspruch zu den erwähnten Absprachen."

11.08.2025 Einigung erzielt: Kingsley Coman verlässt den FC Bayern

Jetzt könnte es schnell gehen! Laut Fabrizio Romano ist der Wechsel von Kingsley Coman zu Al Nassr perfekt. Der Klub aus Saudi-Arabien soll sich mit dem FC Bayern auf eine Ablösesumme von knapp unter 30 Millionen Euro geeinigt haben.

Der Franzose erhält bei Al Nassr offenbar einen Vertrag bis 2028, der Medizincheck und die Unterschrift sollen noch in dieser Woche erfolgen. Bei der AZ fragt man sich indes: Gibt es überhaupt Alternativen zur Coman beim FC Bayern? Mehr dazu lesen Sie hier.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

06.08.2025 AZ-Info: Top-Talent Lennart Karl vor Verlängerung beim FC Bayern

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Nach AZ-Informationen steht Offensiv-Juwel Lennart Karl kurz vor einer Vertragsverlängerung. Die Gespräche befinden sich auf der Zielgeraden. Der aktuelle Kontrakt des 17-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus.

Karl gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen beim Rekordmeister. Bei der Klub-WM in diesem Sommer feierte der technisch hochveranlagte Flügelstürmer im ersten Gruppenspiel gegen Auckland FC sein Pflichtspieldebüt bei den Profis, auch im Testkick gegen Olympique Lyon am vergangenen Samstag durfte er ran. In der kommenden Saison ist er als Backup für Michael Olise eingeplant.