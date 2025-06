Max Eberl bestätigt das Interesse des FC Bayern an Nick Woltemade. Die Ablösesumme ist der Knackpunkt, doch der Bayern-Sportvorstand bleibt optimistisch.

Max Eberl nennt ihn einfach nur Nick – aus einem interessanten Grund. "Ich finde den Nachnamen ein bisschen komisch", sagte der Sportvorstand des FC Bayern nach dem 4:2 gegen Flamengo im Achtelfinale der Klub-WM über Nick Woltemade, den neuesten Wunschspieler der sportlichen Führung. Doch abgesehen vom Namen finden sie ihn schon richtig gut, diesen 23-jährigen Stürmer des VfB Stuttgart, um den sich derzeit im schwülen Florida fast alles dreht. Auch wenn Eberl das Transfergeschäft eigentlich erst nach dem Turnier erledigen wollte. Dann aber wurde er zurück nach München beordert – unter anderem, um den Woltemade-Wechsel anzuschieben.

Der Angreifer sei "ein Spieler, über den wir nachdenken", bestätigte Eberl im Hard Rock Stadium: "Es gibt einen Plan, den wir im Kopf haben. Den versuchen wir umzusetzen, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht."

Zwischen Hoeneß und Matthäus knallt es wegen Woltemade

Knackpunkt ist die Höhe der Ablöse, die längst in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Stuttgart stellt sich etwa 100 Millionen Euro vor, Bayern nach AZ-Informationen nicht mal die Hälfte. Zwischen Uli Hoeneß und Lothar Matthäus entbrannte sogar ein heftiger Streit, weil Matthäus via "Bild" anmerkte, dass 80 bis 100 Millionen Euro für Woltemade ein realistischer Preis sei. Den Münchnern gefiel diese Einmischung überhaupt nicht.

AZ-Chefreporter Maximilian Koch über das 4:2 gegen Flamengo

"So in Verhandlungen reinzusteigen und von außen, ohne Interna zu kennen, diese Preise nach oben zu treiben, das gehört sich nicht, das geht alles einen Schritt zu weit", sagte Eberl, "dagegen hat sich Uli völlig berechtigt mal geäußert." Hoeneß sagte dem "Kicker", Matthäus habe "nicht alle Tassen im Schrank". Es knallt mal wieder zwischen den beiden Alphatieren.

Zoff mit Lothar Matthäus: Bayern-Patron Uli Hoeneß. © IMAGO/Kirchner-Media

Eberl glaubt an gute Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart

Aber zurück zu Woltemade und dessen Ablöse. "Ist Nick Woltemade 80 Millionen wert? Mal eine Gegenfrage", sagte Eberl zu den Journalisten in den Katakomben. "Wir schauen einfach, was machbar ist – ohne dass man sich treiben lässt." Die Stuttgarter Bosse sind verärgert über das Werben der Münchner, Woltemades Vertrag läuft noch bis 2028. "Wenn die Verhandlung in der Öffentlichkeit geführt wird, wird es meistens nicht zu einem guten Ergebnis führen", meinte Eberl.

"Momentan ist viel um uns herum, ohne dass es schon mal ein Gespräch mit dem VfB Stuttgart gab. Da muss man jetzt mal schauen, wie diese Positionen zusammengeführt werden können. Und wenn nicht, ist es leider von Anfang an sehr, sehr schade, und dann wird es nicht funktionieren." Er glaube jedoch, so Eberl weiter, "dass Stuttgart uns nicht über den Tisch ziehen will, dafür ist unser Verhältnis viel zu gut."

Die letzten Worte von Leroy Sané im Bayern-Dress

FC Bayern sucht zudem einen Ersatz für Leroy Sané

Ob man am Ende zusammenkommt? Abwarten. Das Transferfenster ist vom 1. Juli bis 1. September geöffnet. Klar ist: Bayern will zusätzlich einen Flügelspieler holen als Ersatz für Leroy Sané. "Die Rechnung ist relativ simpel, auch im Fußball ist Mathematik manchmal hilfreich", sagte Eberl zu den Abgängen Sané, Thomas Müller, Mathys Tel und in Kürze wohl auch Bryan Zaragoza.

Leroy Sané lief gegen Flamengo das letzte Mal im Trikot des FC Bayern auf. © IMAGO/Jo„o Bravo / SPP

Eberl befindet sich in der kniffligen Situation, den Kader verstärken und gleichzeitig die Kosten im Blick behalten zu müssen. "Ich weiß nicht, wie oft mir mittlerweile mitgeteilt wurde, ich muss sparen, ich muss sparen", sagte er. "Dann wird mir gesagt, ich muss für 80 oder 100 Millionen kaufen. Das ist absurd." Ja, Manager des FC Bayern zu sein, das zählt sicher zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Fußball-Business. Aber auch zu den reizvollsten. Schließlich beschäftigt man sich immer wieder mit Ausnahmetalenten wie Woltemade.

"Nick ist ein unfassbar intelligenter Junge", schwärmte Eberl. "Es wird ihm auch nicht gefallen, wenn sowas verbaut werden würde mit einer astronomischen Summe. Aber das will ich gern mit dem VfB Stuttgart besprechen." Die Gespräche gehen jetzt los.