"Ist ein gutes Geschenk": FC Bayern feiert Schützenfest gegen Union Berlin

Der FC Bayern gewinnt deutlich gegen Union Berlin. Dabei zeigen Harry Kane und Michael Olise erneut ihre Klasse.

O’zapft is! Und das schon einen Tag vor dem Start der Wiesn. Am Freitagabend setzte sich der FC Bayern gegen Union Berlin ganz souverän mit 7:0 durch und sprang damit vorübergehend an die Tabellenspitze. Sauber eigschenkt!

Kompany nach Sieg gegen Berlin: "Wir sind sehr zufrieden"

Dreimal Michael Olise (43., 73., 76.), zweimal Harry Kane (39./Foulelfmeter, 54.), Jamal Musiala (18.) und Ismael Saibari (70.) erzielten die Tore für die hoch überlegenen Münchner, die sich nun am Sonntag beim Besuch im Käfer-Zelt sicher eine Maß Bier gönnen dürfen. Da wird Vincent Kompany ein Auge zudrücken.

"Wir sind sehr zufrieden mit diesem wunderschönen Sieg", freute sich der Bayern-Coach und dachte dabei auch sofort an die Anhänger: "Jetzt geht’s für die Fans auf die Wiesn und das ist ein gutes Geschenk." Wie recht der Belgier damit hat.

Die Blaskapelle sorgte schon vor dem Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin für eine gute Stimmung. © IMAGO

Eberl redete Díaz vor dem Spiel stark

Zuvor hatte er in der Startelf gleich sechs Mal durchgewechselt im Vergleich zum 2:1 in Elversberg. Anstelle von Jonas Urbig, Minjae Kim, Nathaniel Brown, Tom Bischof, Lennart Karl und Ismael Saibari begannen Kapitän Manuel Neuer, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Luis Díaz.

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Der Kolumbianer hatte zuletzt eine schwächere Phase, Sportvorstand Max Eberl redete ihn vor dem Anpfiff bei Sky deshalb stark. "Dieses Jahr hat er im ersten Spiel ein Tor gemacht, aber auch schon einige Chancen nicht so verwertet, wie er das kann", sagte Eberl: "Dementsprechend drücken wir ihm alle die Daumen, dass es heute wieder klappt." Es klappte nicht. Aber das war nicht schlimm.

Musiala erzielt für den FC Bayern die Führung

Die erste Bayern-Chance hatte Michael Olise, der mit einem Fernschuss an Keeper Frederik Rönnow scheiterte (2.). Dann schoss Olise über das Tor (16.). Das Bayern-Spiel wirkte zunächst erneut ein wenig statisch, ehe Musiala nach einem Pass seines Kumpels Davies mit einem harten Schuss ins rechte Eck für das 1:0 sorgte.

Eine tolle Aktion des 23-Jährigen, der nach seinen gesundheitlichen Problemen immer besser in Form kommt. Bayern drückte jetzt, die Unioner mussten sich fühlen wie Wiesn-Gäste am Samstagabend in der Schlange vorm Weinzelt: überall Gedränge, kaum Luft zum Atmen. Tah setzte sich im Zweikampf energisch durch, Rönnow parierte den Kopfball aus kurzer Distanz famos (22.). Auch Stanisic kam nicht am Torhüter vorbei (26.).

Traf zum 1:0 für den FC Bayern gegen Union Berlin: Jamal Musiala. © IMAGO

Kompany freut sich über XXL-Länderspielpause

Die Münchner waren wohl auch deshalb so heiß, weil sie erstmals in der Bundesliga-Geschichte kein Heimspiel während der Oktoberfest-Zeit bestreiten. Nur dieses eine gegen Union als Wiesn-Warm-up. Aufgrund des angepassten Länderspiel-Kalenders bleiben die Spieler bei ihren Nationalmannschaften und haben nach dem traditionellen Mannschaftstermin am Sonntag keine Zeit mehr für einen weiteren Bierzeltbesuch.

Was den Trainer freut. "Ich habe nichts mit der Änderung des Kalenders zu tun. Aber wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich es genau so gemacht. Für die Trainer ist das einfach perfekt", sagte Kompany, der im Gegensatz zu seinen Stars wohl mehr als einmal auf der Wiesn vorbeischauen wird. Aber zurück zum Spiel.

Kane erzielt sein 101. Tor in der Bundesliga

Von Union kam bis zur 31. Minute gar nichts in der Offensive – dann stürmte Neuer aus seinem Tor und klärte den Ball nahe der Mittellinie vor Woo-Yeong Jeong. Neuer war wohl ein bisschen langweilig hinten drin. Das konnte man von seinem Gegenüber nicht behaupten. Nachdem Olise gefoult worden war, ließ Kane Rönnow mit seinem Elfmeter ins linke Eck zum 2:0 keine Chance. Und dann klingelte es schon wieder: Musiala auf Olise, der Franzose in den rechten Winkel – 3:0. Bayern schenkte Union richtig ein!

In der zweiten Halbzeit hatten zunächst die Berliner die Chancen. Neuer parierte zweimal stark gegen Janik Haberer (51.) und Tom Rothe (52.), ehe es wieder auf der anderen Seite interessant wurde. Flanke Olise, Kopfball Kane – 4:0. Der Engländer mit seinem 101. Tor im 98. Bundesliga-Spiel. Weltklasse! Besonders Kane darf sich am Sonntag feiern lassen. Bayern hörte nicht auf. Saibari mit seinem ersten Tor nach Top-Solo und zweimal der überragende Olise stellten auf 7:0. Prost!