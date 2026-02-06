Irre Summe: So viel Campus-Marktwert steckt im FC Bayern

Der Campus hat sich für den FC Bayern nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich zu einem extrem wichtigen Standbein entwickelt. Laut einer neuen Studie belegen die Münchner im internationalen Vergleich sogar einen Spitzenplatz.

Die Zeiten, in denen man dem FC Bayern vorwerfen konnte, die eigene Nachwuchsarbeit stiefmütterlich zu behandeln, sind spätestens seit 2017 vorbei. Neun Jahre ist es her, dass der deutsche Rekordmeister seinen mehr als 70 Millionen Euro teuren Campus im Münchner Norden eröffnet hat. Die Mega-Investition solle eine Antwort auf die immer weiter steigenden Transfer-Summen im internationalen Fußball-Business sein, meinte Uli Hoeneß seinerzeit.

Heute lässt sich sagen: Der Plan ist aufgegangen. Mit Jamal Musiala, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlović und Lennart Karl finden sich im aktuellen Kader alleine vier Spieler, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet und mittlerweile zum (erweiterten) Stammpersonal gehören. Dazu gibt es mit Wisdom Mike oder Cassiano Kiala noch weitere hochveranlagte Talente, die auf ihren Durchbruch warten.

Campus bringt Bayern über 280 Millionen Euro an Marktwert

Längst hat sich der Campus für die Bayern aber auch zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein entwickelt. Dies unterstreicht auch eine . Dieses hat untersucht, wie hoch die Marktwerte der Spieler aus dem eigenen Nachwuchs bei Klubs weltweit sind. Berücksichtigt wurden dabei Spieler, die zwischen ihrem 15. und 21. Lebensjahr mindestens drei Jahre im Verein ausgebildet wurden und dort noch unter Vertrag stehen beziehungsweise verliehen sind.

Und siehe da: Die Bayern nehmen mit Platz drei einen Spitzenrang ein! Insgesamt hat der Rekordmeister demnach 16 Spieler aus dem eigenen Campus in seinem Portfolio, deren Marktwerte sich auf satte 284 Millionen Euro summieren. Wertvollster Star aus dem eigenen Nachwuchs ist Jamal Musiala, der mit einem Marktwert von 87 Millionen Euro geführt wird. Und das, obwohl der Campus im Vergleich zu jenen der Premier-League-Klubs von seinen Strukturen etwas hinterherhinkt.

FC Barcelona thront einsam an der Spitze

Den Spitzenplatz im Ranking nimmt wenig überraschend der FC Barcelona ein. Die Katalanen sind seit jeher bekannt für die herausragende Jugendarbeit in ihrer Talentschmiede "La Masia", welche unter anderem spätere Weltstars wie Lionel Messi, Xavi oder Andrés Iniesta hervorgebracht hat. Aktuell stehen laut der Studie bei Barça 22 Spieler unter Vertrag, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden. Deren Marktwerte belaufen sich auf beeindruckende 738 (!) Millionen Euro, wovon alleine 335 Millionen auf Superstar Lamine Yamal entfallen.

Komplettiert wird die Top-Fünf des Rankings von Manchester City (286 Millionen/Platz zwei), Real Madrid (256 Millionen/Platz vier) und dem FC Arsenal (235 Millionen/Platz fünf).

Das bestplatzierte deutsche Team nach den Bayern ist der SC Freiburg, bei dem sich die Marktwerte der Spieler immerhin auf 95 Millionen summiert. Danach folgen der FSV Mainz 05 (55 Millionen) sowie der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim (je 34 Millionen).