Investitionsidee: Plant Neuer schon für die Zeit nach seiner Karriere?

Manuel Neuer dürfte zwar noch einige Zeit im Trikot des FC Bayern auflaufen, doch scheinbar macht sich der Keeper bereits Gedanken über seine berufliche Zukunft nach dem Fußball.

Investiert Manuel Neuer in ein altes Forsthaus?

München - Zwar dürfte Manuel Neuer (35) noch ein paar Jahre das Tor des FC Bayern hüten, doch möglicherweise beschäftigt sich der 35-Jährige bereits mit seiner Zeit nach seiner aktiven Fußballerkarriere.

So berichten die "Bunte" und die Tegernseer Zeitung" darüber, dass Neuer zusammen mit Leeberghof-Wirt Johannes Rabl Interesse daran haben soll, das Forsthaus Valepp in Enterrottach zu betreiben.

Investiert Manuel Neuer in ein Forsthaus mit Gaststätte?

Strebt Neuer also eine Zukunft als Wirt an? Die Bayerischen Staatsforsten sind schon länger auf der Suche nach einem Betreiber für das Forsthaus, welches nur einen Katzensprung von der österreichischen Grenze, südlich des Tegernsees liegt. Obwohl zahlreiche Radfahrer und Wanderer an dem Forsthaus mit Gaststätte vorbeikamen, lief das Geschäft überhaupt nicht.

Seit seiner Schließung im Jahr 2014 verfällt das 1841 errichtete historische Forsthaus immer mehr. Im Herbst 2021 wurde das 6.700 Quadratmeter große Grundstück samt Gebäude in Erbpacht von den Bayerischen Staatsforsten ausgeschrieben. Für die Wirtschaftlichkeit seien jedoch eine Modernisierung und ein Ausbau vonnöten.

Das ehemalige Forsthaus Valepp in den Tegernseer Alpen. © IMAGO / Shotshop

Teurer Ausbau und Modernisierung vonnöten

Lange Zeit gab es wohl keine Interessenten, doch nun sollen Neuer und Rabl an dem Forsthaus dran sein. Pläne sehen vor, dass im Erdgeschoss das Gasthaus bestehen bleibt, darüber sollen Gästezimmer und im zweiten Stock unter dem Holzdach eine Wohnung für den Betreiber eingerichtet werden.

Laut "Bild"-Informationen sollen Neuer und Rabl gewillt sein, fünf Millionen Euro in das Projekt zu investieren.

Für Neuer wäre nach seiner Karriere der Anfahrtsweg zum Forsthaus nicht weit, der 35-Jährige besitzt oberhalb von Tegernsee eine Villa.