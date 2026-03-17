Interne Lösung oder Eichhorn? Beim FC Bayern gibt es eine klare Tendenz

Herthas 16-jähriges Juwel wird seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht – doch nach AZ-Informationen gibt es keine Mehrheit für den Transfer. Eine interne Lösung ist wahrscheinlich.

Es ist eine der spannendsten Kader-Entscheidungen beim FC Bayern im kommenden Sommer: Wer füllt im zentralen Mittelfeld die Lücke, die Leon Goretzka mit seinem ablösefreien Abschied reißt?

Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic haben sich als 1a-Lösung etabliert, dahinter gibt es mit dem 20-jährigen Tom Bischof eines der größten deutschen Mittelfeldtalente. Während Konrad Laimer wohl weiter als Außenverteidiger gebraucht wird, müssen die Verantwortlichen der Münchner noch entscheiden, ob der auslaufende Vertrag von Raphael Guerreiro verlängert wird oder nicht. Zuletzt kam der Routinier nur selten zum Einsatz.

Konkurrenz im Bayern-Mittelfeld

Klar ist: Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, die gemeinsam mit Trainer Vincent Kompany den Kader planen, werden einen weiteren Spieler fürs Zentrum dazuholen als Goretzka-Ersatz. Die Frage lautet nur: Wen? Vor einigen Monaten gab es die ersten Gerüchte, dass Kennet Eichhorn, 16-jähriges Juwel von Hertha BSC, im Sommer zu Bayern wechseln könnte. Besonders Eberl soll laut Medienberichten von dem Youngster angetan sein.

Überzeugt bei Hannover 96: Noel Aseko. © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Doch wie die AZ jetzt erfuhr, ist ein Eichhorn-Deal aktuell unwahrscheinlich – aus verschiedenen Gründen. Zum einen wäre da die festgeschriebene Ablösesumme für Eichhorn in Höhe von circa zwölf Millionen Euro, die den Münchnern nach AZ-Informationen zu hoch ist.

Zwar hat der deutsche U17-Nationalspieler, an dem viele Klubs aus der Bundesliga und dem Ausland dran sind, bereits einen Marktwert von 20 Millionen Euro, doch bislang kam er lediglich in der 2. Liga zum Einsatz. Seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, Schwankungen sind zu erwarten. Es wäre ein Deal mit finanziellen Risiken. Intern gibt es keine Mehrheit für den Transfer.

Eichhorn und die finanziellen Risiken

Zum anderen hat der FC Bayern im eigenen Nachwuchs spannende Spieler für die Position im zentralen Mittelfeld. David Santos Daiber etwa hat in dieser Saison unter Kompany in der Bundesliga debütiert, der 19-Jährige soll laut Sky einen langfristigen Profivertrag erhalten und könnte im Sommer verliehen werden. Ähnlich wie Felipe Chávez (18), der seit der Winterpause an den 1. FC Köln verliehen ist. Die Kölner haben eine Kaufoption, Bayern wiederum kann Felipe Chávez 2027 und 2028 für eine vergleichsweise geringe Millionensumme zurückkaufen.

An Köln ausgeliehen: Felipe Chávez. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Dieses Modell wenden die Münchner bei mehreren hoffnungsvollen Nachwuchskräften an, auch bei Noel Aseko. Der 20-Jährige ist bis Saisonende an Hannover 96 verliehen, für die Niedersachsen hat der deutsche U21-Nationalspieler überzeugende Leistungen gezeigt. Zwar kann Hannover Aseko dank einer Kaufoption in Höhe von einer Million Euro fest verpflichten, doch Bayern hat sich ein Rückkaufrecht zusichern lassen: Für 2,5 Millionen können sie Aseko im Sommer wieder an die Säbener Straße holen. Und danach sieht es nach AZ-Infos auch aus.

Noel Aseko soll zurückkommen

Zuvor soll ein Gespräch zwischen Aseko und Cheftrainer Kompany stattfinden, in dem es um die Perspektive des Mittelfeldakteurs geht. Asekos Vorteil: Er könnte auch als Außenverteidiger aushelfen. Es deutet viel darauf hin, dass Bayern auf eine interne Lösung setzt – und nicht auf Eichhorn. Es wäre ein positives Signal an den eigenen Campus.