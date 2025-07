Interesse an Luis Diaz vom FC Liverpool: FC Bayern erhält wohl nächste Absage

Der FC Bayern soll laut übereinstimmenden Medienberichten beim FC Liverpool wegen Luis Díaz angefragt, sich aber einmal mehr eine Abfuhr eingehandelt haben.

Der FC Bayern kommt bei der geplanten Verpflichtung eines Top-Stars für Linksaußen nicht so wirklich voran. Nach den Zusagen von Nico Williams an den FC Barcelona und Jamie Gittens an den FC Chelsea hat der Rekordmeister laut "Bild" in Person von Sportvorstand Max Eberl zuletzt beim FC Liverpool einen Vorstoß wegen Luis Díaz gewagt. Dabei soll es auch um konkrete Zahlen gegangen sein, um ein Angebot vorbereiten zu können.

Wie englische Medien nun übereinstimmend berichten, hat sich Eberl dabei allerdings den nächsten Korb eingehandelt. Der englische Meister hat seinem Pendant aus Deutschland demnach direkt klargemacht, dass Díaz im Sommer nicht zum Verkauf stehe. Zuvor soll bereits der FC Barcelona eine Abfuhr von den Reds erhalten haben.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Luis Díaz ist beim FC Liverpool Stammspieler

Díaz, der neben der linken Flügelposition auch im Sturmzentrum agieren kann, wechselte im Januar 2022 für rund 55 Millionen Euro nach Liverpool, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. Obwohl er in der vergangenen Meister-Saison unter Trainer Arne Slot zum Stammpersonal zählte (wettbewerbsübergreifend 13 Tore und sieben Vorlagen in 50 Spielen), soll der 28-jährige Kolumbianer mit einem Wechsel im Sommer liebäugeln. Laut spanischen Medienberichten zeigt auch Real Madrid Interesse am Angreifer.

Luis Diaz steht beim FC Liverpool noch bis 2027 unter Vertrag. © Andrew Yates/dpa

Für die Bayern gestaltet sich die Suche nach einem neuen Linksaußen damit weiter schwierig. Wunschspieler Florian Wirtz hat sich schon vor Wochen für einen Wechsel nach Liverpool entschieden, Dortmunds Gittens geht ebenfalls lieber auf die Insel und steht vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Bei Spaniens Flügel-Star Williams besteht immerhin noch die Resthoffnung, dass sich der Wechsel nach Barcelona aufgrund der Finanzprobleme der Katalanen noch zerschlägt.

Bericht: FC Bayern hat Marcus Rashford im Visier

Mit Marcus Rashford haben die Münchner laut "Bild" nun einen weiteren möglichen Kandidaten ins Visier genommen. Der 27-Jährige war bei Manchester United über Jahre hinweg Stammspieler und Identifikationsfigur, überwarf sich im vergangenen Jahr aber mit Trainer Ruben Amorim. Daher wurde er im Winter zu Aston Villa verliehen, wo er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Er könnte United in diesem Sommer endgültig verlassen.