In den USA: FC Bayern plant wohl Testspiel-Highlight im Sommer

Nach zweijähriger Corona-Pause geht der FC Bayern in diesem Sommer wohl wieder auf Tour durch die USA. Dort sollen die Münchner ein Testspiel gegen Manchester City mit dem ehemaligen Münchner Trainer Pep Guardiola bestreiten.

München - Servus, USA! Wie die " " berichtet, reist der FC Bayern in diesem Sommer wieder im Rahmen der "Audi Summer Tour" in die Vereinigten Staaten.

Stattfinden wird diese demnach voraussichtlich zwischen dem 18. und 25. Juli, Ziele sollen Washington und Green Bay sein. Ursprünglich soll auch ein Trip nach Mexiko geplant gewesen sein, doch diese Idee hat man beim Rekordmeister offenbar verworfen.

In den USA steht für die Bayern ein besonderes Highlight an. Dem Bericht zufolge ist ein Testspiel gegen Manchester City geplant. Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola gehört auch in dieser Saison zum Nonplusultra im europäischen Fußball, ist in England Tabellenführer und steht auch im Halbfinale der Champions League.

Im Sommer sollen die Bayern ein Testspiel gegen ihren Ex-Coach Pep Guardiola bestreiten. © IMAGO / Shutterstock

Wegen Corona: "Audi Summer Tour" des FC Bayern zuletzt nur digital

Um sich in den ausländischen Märkten stärker zu etablieren, absolvieren die Bayern seit 2014 regelmäßig Reisen in die USA und nach China. In den vergangenen beiden Jahren konnte die "Audi Summer Tour" aufgrund der Corona-Pandemie aber lediglich digital durchgeführt werden. In diesem Sommer dürfen sich die Fans in den Staaten also freuen, ihre Stars endlich wieder hautnah zu erleben.