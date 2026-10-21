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"Im engsten Familienkreis": Joshua Kimmich fehlt gegen Arsenal wegen eines Trauerfalls

Joshua Kimmich verpasst das Spiel des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Arsenal aufgrund eines Trauerfalls.
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Joshua Kimmich steht gegen Arsenal London nicht im Kader des FC Bayern.
Joshua Kimmich steht gegen Arsenal London nicht im Kader des FC Bayern. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Joshua Kimmich fehlte am Dienstag im Abschlusstraining des FC Bayern aus privaten Gründen. Nun ist der traurige Grund bekannt: 

"Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich", heißt es in einer Mitteilung des FC Bayern.

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Am Mittwochabend (21 Uhr) trifft der FC Bayern in der Allianz Arena in der Ligaphase der Champions League auf Arsenal London. 

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Welche Bayern-Stars bei dem Spiel noch fehlen, lesen Sie hier bei der AZ

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