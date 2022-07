Im Clasico: Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski feiert Barcelona-Debüt

Ungewohnte Farben: Nach dem Wechsel-Hickhack mit dem FC Bayern stand Robert Lewandowski erstmals für seinen neuen Arbeitgeber FC Barcelona auf dem Platz.

© picture alliance/dpa/CSM via ZUMA Press Wire | Christopher Trim

Las Vegas/München - Robert Lewandowski hat bei seinem Debüt für den FC Barcelona gleich einen Prestigeerfolg gefeiert.

Die Katalanen gewannen den Testspiel-Clasico gegen Real Madrid in Las Vegas mit 1:0 (0:0), der langjährige Stürmerstar von Bayern München stand in den ersten 45 Minuten auf dem Rasen. Lewandowski scheiterte nach 10 Minuten bei seiner besten Chance an Thibaut Courtois, ansonsten blieb der Pole weitgehend unauffällig.

Lewandowski, Raphinha und Ansu Fati bildeten Barcas Sturm-Trio

Zur Pause wurde er vom ehemaligen Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang ersetzt. Das entscheidende Tor im mit 65.000 Zuschauern ausverkaufen Allegiant Stadium erzielte mit Raphinha (27.) ein anderer Neuzugang. Der Brasilianer war für rund 70 Millionen Euro von Leeds United gekommen. Lewandowski, Raphinha und Ansu Fati bildeten zu Beginn das Sturm-Trio.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte für Real die erste Halbzeit, Rio-Weltmeister Toni Kroos kam für den zweiten Durchgang ins Spiel. Marc-Andre ter Stegen hütete bis zur 62. Minute das Barca-Tor.