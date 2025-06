Im Alter von 80 Jahren: Ehemaliger FC-Bayern-Co-Trainer Egon Coordes gestorben

Egon Coordes ist tot. Der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern verstarb im Alter von 80 Jahren.

Trauer um Egon Coordes: Der langjährige Co-Trainer des FC Bayern ist tot. Er verstarb am Dienstag im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit in seinem Haus in Memmingen. Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte der "Kicker" darüber berichtet.

Nach seiner aktiven Laufbahn wurde das in Bremerhaven geborene Nordlicht erstmals 1984 beim FC Bayern Co-Trainer unter Udo Lattek. Zudem arbeitete er als Assistenzcoach erfolgreich mit Jupp Heynckes und Giovanni Trapattoni bei den Münchnern zusammen.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Coordes war Chefanalytiker unter Pep Guardiola beim FC Bayern

Später war Coordes Scout und Athletiktrainer beim deutschen Rekordmeister, ehe er unter Pep Guardiola 2013 zu Bayerns Chefanalytiker wurde. 2021 verließ er den Verein.

Als Profi bestritt Coordes insgesamt 157 Bundesliga-Spiele für Werder Bremen und den VfB Stuttgart. Noch vor seinem Wechsel nach München begann seine Trainerkarriere in seiner Heimatstadt Bremerhaven.