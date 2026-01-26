AZ-Plus

"Ich hätte alles versucht": Laut Hamann hat Bayern einen Torwart-Hammer versäumt

TV-Experte Didi Hamann sieht Jonas Urbig nicht als neue Nummer eins beim FC Bayern. Stattdessen habe der Rekordmeister es versäumt, im Sommer Gianluigi Donnarumma zu holen.
Maximilian Koch
Entscheidender Fehler beim 1:2 gegen den FC Augsburg: Bayern-Torhüter Jonas Urbig.
Entscheidender Fehler beim 1:2 gegen den FC Augsburg: Bayern-Torhüter Jonas Urbig.

Am Mittwoch im Auswärtsspiel bei der PSV Eindhoven wird es im Team des FC Bayern keine personellen Experimente geben. Nach dem 1:2 gegen den FC Augsburg, der ersten Niederlage dieser Bundesliga-Saison, geht es für die Münchner in der Königsklasse um Wiedergutmachung. "Entscheidend ist jetzt die Reaktion", sagte Joshua Kimmich.

Kehrt am Mittwoch ins Bayern-Tor zurück: Manuel Neuer.
Kehrt am Mittwoch ins Bayern-Tor zurück: Manuel Neuer.

Und da hilft es sicher, dass der Kapitän wieder mitwirkt: Manuel Neuer wird nach seiner Pause gegen Augsburg im Tor stehen und Jonas Urbig ablösen. Der junge Keeper patzte entscheidend gegen den FCA und geriet dadurch in die Kritik. TV-Experte Didi Hamann stellte in der Sendung "Sky 90" sogar Urbigs Eignung als Neuer-Nachfolger in Frage. "Du brauchst einen robusten Torhüter, auf den du dich verlassen kannst", sagte Hamann: "Vielleicht kann der Urbig das irgendwann, aber ich habe Bedenken, ob er das schon nächste Saison könnte. Auf der Bank wirst du kein besserer Torhüter, die Erfahrung kriegst du nur im Spiel."

Urbigs Zukunft beim FC Bayern

Sollte Neuer seine Karriere im Sommer beenden, was noch offen ist, könnte Urbig die neue Nummer eins werden. Sofern Bayern keinen anderen Toptorhüter verpflichtet. Was nicht ausgeschlossen ist. Urbigs Problem: Er hat nur wenig Spielpraxis, kommt auf ganze sechs Partien in dieser Saison. "Wie soll das gehen?", fragte Hamann: "Ich glaube nicht, dass Urbig bei Bayern mal die Nummer eins werden kann." Abwarten.

Italiens Toptorhüter: Gianluigi Donnarumma.
Italiens Toptorhüter: Gianluigi Donnarumma. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Donnarumma als Hamann-Lösung

Hamann jedenfalls hätte Italien-Keeper Gianluigi Donnarumma verpflichtet. "Ich hätte alles versucht, den Donnarumma zu holen", sagte er. Das Tor sei "die wichtigste Position. Die Champions League wirst du nur gewinnen, wenn du eine Granate im Tor hast. Mit Donnarumma hättest du fünf oder sechs Jahre Ruhe auf der Position."

Doch Donnarumma ging im Sommer für 30 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Manchester City.

  meingottwalter vor 47 Minuten

    Keine Panik. Neuer spielt bestimmt noch 10 Jahre.

  KUMMUC vor einer Stunde

    Neuer hat diese Saison auch schon mehrfach gepatzt, also Ball flach halten.

  Wolff vor einer Stunde

    Manuel Neuer hat natürlich noch nie irgendein Spiel verpatzt, gell?

    Und überhaupt, jetzt wo die Rekord-Saison sowieso futsch ist, kann man Urbig doch Spielpraxis geben. Dann wird man schon sehen.

    Das SPiel am Samstag hat jedenfalls die gesamte Mannschaft vergeigt und nicht bloß ein Torwart.

