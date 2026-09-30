Bayern-Profis steigen kommende Woche ins Training ein. Arbeiten werden fortgesetzt.

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Beim FC Bayern wird weiter gebaut – es geht voran. Auf dem Hybridrasenplatz verteilen Maschinen Kunststoff-Fasern.

Am Mittwochvormittag waren an der Säbener Straße erneut keine Bayern-Profis zu sehen. Es ist Länderspielpause – und die Spieler, die nicht mit den Nationalteams unterwegs sind, haben aktuell frei.

Erst zu Beginn der kommenden Woche bittet Trainer Vincent Kompany wieder zum Mannschaftstraining, am 10. Oktober treten die Münchner dann im nächsten Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg an.

Der Profitrakt wird ausgebaut beim FC Bayern. © Maximilian Koch

Neuer Hybridrasen an der Säbener Straße

Der Ball ruht also noch – und doch ist auf den Trainingsplätzen einiges los. Der neue Hybridrasenplatz etwa, an dessen Stelle zuvor noch der Fitness-Parcours stand, ist inzwischen fast fertig.

Derzeit werden noch Kunststoff-Fasern von Maschinen auf dem Spielfeld verteilt. In Kürze wird Kompanys Team auf dem Geläuf trainieren können. Auch der kleine Nebenplatz vor dem Zaun zum öffentlichen Gehweg wird zu einem Hybridrasenplatz umgestaltet.

Vor der Geschäftsstelle steht ein großer Kran. © Maximilian Koch

FC Bayern macht dicht

In Zukunft haben die Münchner dann drei große Plätze, auf denen sie unbeobachtet trainieren können. Denn die großen Sichtschutzvorhänge sind bereits fertig. Für Fans und Medien wird es deutlich schwieriger als zuvor, einen Blick aufs Training zu erhaschen.

Umgebaut wird zudem der Profitrakt mit Kabinen, Duschen, Büros und Besprechungsräumen.

Es tut sich was an der Säbener Straße – bald auch wieder im sportlichen Bereich.