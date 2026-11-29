"Hutschnur geplatzt": FC-Bayern-Boss Dreesen verrät Details zu den Kane-Verhandlungen
Es ist der 11. August 2023. Vor dem Münchner Klinikum Barmherzige Brüder versammeln sich zahlreiche Fans des FC Bayern. Sie warten auf den neuen Stürmer des Vereins.
Dreesen berichtet in AZ-Podcast von Kane-Verhandlungen
Um 19:49 Uhr ist es soweit. Ein roter Audi biegt in Richtung Tiefgarage ab. Auf der Rücksitzbank: Harry Kane. Nach Monaten zäher Verhandlungen hat CEO Jan-Christian Dreesen endgültig die Einigung mit Tottenham-Boss Daniel Levy erzielt. Ein Blockbuster-Transfer. "Das waren wirklich anstrengende Wochen und Monate", erinnert sich der Vorstandschef des FC Bayern im Gespräch mit der AZ.
Dabei ist ihm gar einmal "die Hutschnur geplatzt". Wie es dazu kam? Das erzählt Dreesen in der neuen Folge des AZ-Podcasts "Akte Säbener".
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