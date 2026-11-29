Akte Säbener: Am 12. August 2023 wird Harry Kane in der Allianz Arena vorgestellt. Vorangegangen waren Verhandlungen, die einem Blockbuster glichen.

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Führte die Verhandlungen im Poker um Harry Kane: Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen.

Es ist der 11. August 2023. Vor dem Münchner Klinikum Barmherzige Brüder versammeln sich zahlreiche Fans des FC Bayern. Sie warten auf den neuen Stürmer des Vereins.

Dreesen berichtet in AZ-Podcast von Kane-Verhandlungen

Um 19:49 Uhr ist es soweit. Ein roter Audi biegt in Richtung Tiefgarage ab. Auf der Rücksitzbank: Harry Kane. Nach Monaten zäher Verhandlungen hat CEO Jan-Christian Dreesen endgültig die Einigung mit Tottenham-Boss Daniel Levy erzielt. Ein Blockbuster-Transfer. "Das waren wirklich anstrengende Wochen und Monate", erinnert sich der Vorstandschef des FC Bayern im Gespräch mit der AZ.

Dabei ist ihm gar einmal "die Hutschnur geplatzt". Wie es dazu kam?