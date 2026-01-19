Hummels weiß, was Schlotterbeck will – Bayern "so gierig"

Mats Hummels gewinnt mit den Dortmunder Altstars den Legends Cup in München. Danach äußert er sich zu Schlotterbecks Zukunft, Bayerns Dominanz und der BVB-Saison. Die Ergebnisse seien "top, top, top".

Der frühere Weltmeister Mats Hummels glaubt, dass die Aussicht auf große Titel eine maßgebliche Rolle bei der Zukunftsentscheidung seines ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Nico Schlotterbeck spielen wird.

"Ich kenne seine Überlegungen sehr gut", sagte Hummels (37) nach dem Gewinn des Legend Cups mit dem Altstar-Team von Borussia Dortmund am Sonntag in München. Dabei erzielte er beim 3:2-Finalsieg gegen Real Madrid das Siegtor. "Schlotti ist für mich schon einer der besten Innenverteidiger, die es gibt. Er hat die Qualität, bei allen Vereinen der Welt zu spielen", so Hummels.

Der BVB möchte den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit dem 26 Jahre alten Fußball-Nationalspieler unbedingt verlängern. "Und ich weiß, wie sehr er den BVB liebt", sagte Hummels über Schlotterbeck, mit dem er noch 2024 im mit 0:2 verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid im Abwehrzentrum zusammenspielte.

Es geht um die Titel-Perspektive

"So ein guter Spieler will natürlich auch eine Perspektive haben, dass er nicht nur in zehn Jahren den Legends Cup hochhalten kann, sondern vorher noch etwas anderes", sagte Hummels. Etwa die Meisterschale oder den DFB-Pokal.

Zumindest national ist für den BVB in diesem Jahr wegen der Dominanz des FC Bayern wohl einmal mehr nichts drin. "Niemand wird Bayern erreichen in dieser Saison", meinte Hummels: "Die Mannschaft ist individuell so stark und spielt so gierig. Jetzt sind sie gerade in einer kleinen Phase, wo sie häufiger in Rückstand geraten, aber drehen es dann gnadenlos", sagte Hummels mit Blick auf das 5:1 am Wochenende in Leipzig.

"Sie sind gierig wie keine andere Mannschaft und haben die beste Qualität von den Einzelspielern. Das ist eine Mischung, die du nicht geschlagen kriegst", sagte Hummels über seinen Ex-Verein.

Der BVB liegt als Tabellenzweiter nach 18 Spieltagen elf Punkte zurück. Trotzdem beurteilt Hummels die Leistungen seines Ex-Clubs differenziert. "Die Ergebnisse sind top, top, top. Der Schnitt ist klar über zwei Punkte. Das nimmt jeder Verein, der nicht Bayern ist. Das ist Kurs auf deutlich über 70 Punkte in dieser Saison", sagte der Ex-Profi.

"Das Wichtigste sind Ergebnisse"

Trotzdem gibt es ein Murren über die Dortmunder Spielweise. "Niko Kovac hat es selbst angesprochen, dass die B-Note nicht immer stimmt", sagte Hummels zur Einordnung des BVB-Trainers: "Aber das Wichtigste sind immer die Ergebnisse. Wenn sie schön spielen würden und 15 Punkte weniger hätten, wäre die Kritik sehr viel größer. Im Optimalfall kriegt man beides hin, aber die Ergebnisse sind das Wichtigste im Fußball."

An diesem Dienstag gastiert der BVB (11 Zähler) in der Champions League beim punktgleichen Tabellennachbarn Tottenham Hotspur. Beide Vereine haben noch die Chance, sich auf direktem Wege für das Achtelfinale zu qualifizieren.

"Alle Chancen" gegen Tottenham

"Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Tottenham hat eine ordentliche Champions-League-Saison gespielt, aber in der Liga haben sie schon sehr zu kämpfen. Es ist eine Mannschaft mit viel individueller Qualität, die das aber als Mannschaft nicht auf den Platz kriegt aktuell. Der BVB wirkt stabil, ich rechne ihnen alle Chancen aus", sagte Hummels.