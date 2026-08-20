Hommage an vier ikonische Klub-Momente: FC Bayern veröffentlicht neues Champions-League-Trikot

Der FC Bayern hat sein neues Champions-League-Trikot präsentiert – es soll an historische Momente in der Vereinsgeschichte erinnern.

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Der FC Bayern zeigt sein neues Champions-League-Trikot für die kommende Saison.

Nach dem Heim- und Auswärtstrikot hat der FC Bayern auch sein Champions-League-Jersey für die kommende Saison vorgestellt.

"Auf dunkler Grundfarbgebung bringen leuchtend rote Akzente und versteckte Designelemente die großen Spiele, Titel und Tore der Erfolgsgeschichte des FC Bayern in einer vollflächigen Grafik aufs Trikot", heißt es in der Pressemitteilung der Münchner. Das Trikot hat einen Lila-Grundfarbton, das Vereinswappen, das Adidas-Logo sowie das Telekom-Zeichen heben sich in einem kräftigen orange-rot ab.

Hommage an vier ikonische Klub-Momente

Der Rekordmeister hat im neuen Leiberl eine Hommage an vier ikonische Klub-Momente integriert. Franz Beckenbauer an der Spitze des europäischen Fußballs, Arjen Robbens Treffer im Wembley-Finale 2013, Oliver Kahns gehaltener Elfmeter in Mailand 2001 und Patrik Anderssons Freistoß zur legendären Meisterschaft im gleichen Jahr.

Konrad Laimer präsentiert das neue Trikot. © FC Bayern

Premiere feiert das Trikot bereits am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Duell der Münchner mit Vizemeister Borussia Dortmund um den Franz-Beckenbauer-Supercup.

Auswärtstrikot des FC Bayern in weiß

Zuvor hat der FC Bayern bereits das neue Auswärtstrikot präsentiert. Das Jersey ist schlicht in Weiß mit einem Polo-Kragen gehalten, das Adidas-Logo, die Sponsoren sowie die Schrift sind blau. An den Ärmeln, am Kragen sowie an der Schulterpartie sind jeweils rot-weiß-blaue Farbstreifen zu sehen.

Das historische FC-Bayern-München-e.V.-Logo auf der Brust soll den traditionsreichen Charakter unterstreichen.

Der FC Bayern hat sein Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 veröffentlicht. © FC Bayern

Auswärtstrikot spiegelt Look der 90er und 2000er wider

"Das Design spiegelt den Look der legendären 90er und frühen 2000er wider – und lädt ihn mit modernen Details neu auf", schreiben die Münchner. Das Trikot ist für 100 Euro ohne Beflockung erhältlich, das Kinder-Trikot kostet 75 Euro.

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Erstmals ist das Team von Vincent Kompany beim Test gegen den SV Wehen Wiesbaden am 25. Juli im neuen Jersey aufgelaufen.

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Heimtrikot erinnert an die Triple-Saison 2012/2013

Bereits Anfang Mai veröffentlichte der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27. Über das komplett rote Trikot verlaufen dunkle Nadelstreifen verlaufen (abgesehen von den Ärmeln). Am Kragen und an den Ärmeln sind über dem weißen Element goldene Umrandungen zu sehen.

Weiterhin sind die Applikationen, also das Adidas-Logo und die Sponsoren auf Brust und Ärmel in Weiß gehalten. Das Vereinswappen prangt in der klassischen Form auf der linken Brust.

Goldenes Design, goldene Zeiten: Das neue Bayern-Trikot erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13 um Kapitän Philipp Lahm (r.). © imago sportfotodienst

Das neue Jersey des Rekordmeisters mit goldenen Akzenten erinnert an die glorreiche Triple-Saison 2012/13. Das entspricht einer deutlichen Abkehr vom Heimtrikot der aktuellen Saison, welches aufgrund seines experimentellen Designs (Rot mit rot-weißem "M" in der Mitte) für einige Kontroversen in der Fangemeinde des deutschen Rekordmeisters sorgte.

Eindeutige Botschaft: Die Südkurve fordert rot-weiße Trikots. © IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Trikot feierte gegen PSG sein Debüt

Das neue Heimtrikot wurde erstmals im Halbfinal-Rückspiel 2026 gegen Paris Saint-Germain (1:1) getragen.

In diesem Dress wird Serge Gnabry in der kommenden Saison auflaufen. © FC Bayern

Die Bayern-Anhängerschaft hat das neue Trikot im "klassischen" Bayern-Design deutlich positiver aufgenommen als die Designs der vergangenen Saisons. Die aktive Fanszene in der Südkurve sprach sich schon in der Vergangenheit vehement dafür aus, dass die Heimtrikots in den rot-weißen Klubfarben gehalten werden.