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"Hoffe doch, dass alles raus ist": Neuer gegen Arsenal im Tor des FC Bayern

Manuel Neuer steht am Mittwochabend gegen den FC Arsenal im Tor des FC Bayern. Mit Blick auf seinen lädierten Fuß sagt der Kapitän: "Ich hoffe, dass alles raus ist."
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Wird gegen den FC Arsenal im Tor des FC Bayern stehen: Manuel Neuer.
Wird gegen den FC Arsenal im Tor des FC Bayern stehen: Manuel Neuer. © IMAGO

Manuel Neuer ist zurück im Tor des FC Bayern, der Kapitän meldete sich rechtzeitig für den Kracher in der Champions League gegen den FC Arsenal fit. Das Wasser aus seinem Fuß, das für die Pause gesorgt hatte, ist zu einem großen Teil wieder draußen. 

Neuer: "Möchte so schnell wie möglich wieder zwischen die Pfosten"

"Ich hoffe doch, dass alles raus ist", meinte Neuer bei "DAZN": "So ganz natürlich nie, aber da braucht man auch ein bisschen, glaube ich. Aber ich bin fit, ich kann spielen und freue mich auf das Spiel." Wie ungeduldig der Torhüter war, wieder auf dem Platz zu stehen? "Wenn man verletzt ist, man möchte so schnell wie möglich wieder zwischen die Pfosten und der Mannschaft helfen", so Neuer.

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Auch Trainer Vincent Kompany, der in den vergangenen Tagen von einem Virus ausgebremst wurde, war im Mannschaftsbus. Er wird an der Seitenlinie stehen.

Neuer ersetzt seinen Stellvertreter Jonas Urbig im Tor und stellt mit seinem 163. Einsatz in der Königsklasse den deutschen Rekord von Bayern-Ikone Thomas Müller ein. In der Viererkette spielt Josip Stanisic rechts, Konrad Laimer rückt für Nathaniel Brown auf die linke Seite. Auf der Doppelsechs ersetzt Tom Bischof den Antreiber Joshua Kimmich, der wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlt. Für Michael Olise (gesperrt) und Luis Diáz (Bank) rücken Serge Gnabry und Alphonso Davies ins Team.

Die Aufstellung des FC Bayern gegen Arsenal: 

Neuer - Laimer, Kim, Upamecano, Stanisic - Bischof, Pavlovic - Gnabry, Saibari, Davies - Kane. 

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