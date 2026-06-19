Hört Neuer im DFB-Team auf? "Mein letztes Turnier – im Prinzip"

DFB-Rückkehrer Manuel Neuer traut der DFB-Elf den Titel zu. "Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen", sagt der Weltmeister von 2014.

Bevor Manuel Neuer mit seinem Mountainbike zurück ins Teamhotel radeln konnte, musste er erst an einigen aufgeregten Fans vorbei. Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft wurde nach der Pressekonferenz im Hörsaal der Wake Forest University regelrecht belagert. "Oh my god!", sagte eines der Mädchen, das gerade ein Foto mit Neuer geknipst hatte. Es wurde getuschelt, gekichert, sogar ein bisschen geschrien. Der Neuer-Hype am Campus in North Carolina.

Zuvor hatte sich der 40-Jährige ausführlich zum zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag in Toronto (22 Uhr/ZDF und MagentaTV) geäußert – und vor den Afrikanern gewarnt. Da warte "eine sehr starke Mannschaft auf uns", sagte Neuer, "wir wissen, was uns erwartet – aber die Elfenbeinküste weiß auch, was sie erwartet".

Neuer traut DFB-Team den WM-Titel zu

Unter anderem Neuer mit seiner berühmten "Aura". Was es damit eigentlich auf sich hat? "Müssen Sie sagen, ich bin ja gerade in den Raum gekommen", scherzte der Keeper. Er gebe den Vorderleuten einfach "ein vertrauensvolles Gefühl, da ist noch jemand, auf den ich mich verlassen kann". Und wie.

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Ob es für Neuer sogar zum zweiten WM-Titel nach 2014 reichen wird? "Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen", sagte er, die DFB-Auswahl verfüge über eine "gesunde Mischung von frechen jungen Spielern, die sehr agil sind, und erfahrenen, die schon viel erlebt haben." Wie Neuer.

Neuer beendet nach der WM definitiv seine DFB-Karriere

Nach der WM soll dann Schluss für ihn sein im Nationalteam – anders als 2024 nach der Heim-EM diesmal wirklich. "Für mich steht es im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist", sagte Neuer. "Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie in zwei Jahren dann wieder bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen." Aber ganz ausschließen sollte man das bei Neuer, der kurz vor der Pressekonferenz mit seinem kleinen Sohn telefonierte ("Er war noch kurz in der Badewanne gewesen und vorher beim Kinderturnen"), nicht.

Übrigens: Gegen die Ivorer wird Neuer mal wieder einen Rekord aufstellen. Mit dann 21 Einsätzen löst er den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorhüter ab. Ältester deutscher Nationalspieler ist Neuer bereits seit seinem 125. Einsatz gegen Curaçao. Der ewige Manu.