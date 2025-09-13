Hochrisikospiel gegen Hamburger SV: Polizei ist für Heimspiel des FC Bayern gewappnet

Die Partie zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV wurde im Vorfeld zum Hochrisikospiel ernannt. Das geht nicht zuletzt auf die Rivalität in den 70er und 80er Jahren zurück.

Polizisten werden am Samstag in der Allianz Arena beim Spiel des FC Bayern gegen den Hamburger SV reichlich vertreten sein.

Wer sich am Samstag den Nord-Süd-Klassiker zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV in der Allianz Arena (18.30 Uhr) anschaut, dem wird auffallen: Das Polizeiaufgebot ist größer als sonst. Beamte mit Sicherheitskleidung werden auf der Esplanade stehen. Was dahintersteckt? Die Partie wurde als Hochrisikospiel eingeordnet.

Rivalität zwischen FC Bayern und Hamburger SV geht auf die 70er und 80er Jahre zurück

Hintergrund ist die Fan-Rivalität zwischen beiden Klubs. "Das geht auf die 70er und 80er Jahre zurück", sagt Polizeisprecher Werner Kraus der AZ: "Damals waren die Vereine totale Konkurrenten um die Meisterschaft." Ein weiterer Grund ist wohl auch die Fanfreundschaft zwischen der Schickeria, Bayerns führende Ultragruppe, und den Ultras St. Pauli. Immer wieder sind Ultras der Kiezkicker im Stadion mit dabei, womöglich auch am Samstag.

Garantieren in den 70er und 80er Jahren hitzige Duell: Die Bayern, hier in Person von Udo Horsmann, Klaus Augenthaler und Sepp Maier und der HSV um Horst Hrubesch und Jimmy Hartwig. © IMAGO

Es besteht also durchaus die Gefahr auf Auseinandersetzungen. Dem will man von vornherein mit einem erhöhten Polizeiaufgebot entgegenwirken. Wie viele Fans der Rothosen am Spieltag in München sind, kann die Polizei nicht sagen. Es könnten jedoch deutlich mehr sein als 7.500 Fans, die in den Gästeblock der Arena passen. Sollte dann zusätzlicher Bedarf an Polizisten sein, könnten weitere Einsatzkräfte nachgeordert werden.

Rund 2500 Polizisten werden am Samstag im Einsatz sein

Immerhin ist die Polizei an diesem Wochenende im Dauereinsatz. Die Automesse IAA ist in München, hält rund 2.500 Beamten unter anderem mit Demos in der ganzen Stadt auf Trab. Nach Bedarf könnten vor oder nach dem Spiel Einsatzkräfte abgezogen werden. Es ist also einiges los in der Stadt. Dementsprechend empfiehlt die Polizei den Fans auch, sich frühzeitig auf den Weg nach Fröttmaning zu machen.

Wegen der IAA werden am Wochenende tausende Polizisten im Einsatz sein. © IMAGO

Ob die ein ähnlich packendes Duell wie in den 70er und 80er Jahren sehen? Der Hamburger SV reist als Aufsteiger an. Dazu kommt: In den vergangenen Aufeinandertreffen kassierten die Norddeutschen in München stets eine Abreibe. 6:0, 8:0, 5:0 und 8:0 gewann der FC Bayern zuletzt gegen den HSV.