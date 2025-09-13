Hochrisikospiel gegen Hamburger SV: Polizei ist für Heimspiel des FC Bayern gewappnet
Wer sich am Samstag den Nord-Süd-Klassiker zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV in der Allianz Arena (18.30 Uhr) anschaut, dem wird auffallen: Das Polizeiaufgebot ist größer als sonst. Beamte mit Sicherheitskleidung werden auf der Esplanade stehen. Was dahintersteckt? Die Partie wurde als Hochrisikospiel eingeordnet.
Rivalität zwischen FC Bayern und Hamburger SV geht auf die 70er und 80er Jahre zurück
Hintergrund ist die Fan-Rivalität zwischen beiden Klubs. "Das geht auf die 70er und 80er Jahre zurück", sagt Polizeisprecher Werner Kraus der AZ: "Damals waren die Vereine totale Konkurrenten um die Meisterschaft." Ein weiterer Grund ist wohl auch die Fanfreundschaft zwischen der Schickeria, Bayerns führende Ultragruppe, und den Ultras St. Pauli. Immer wieder sind Ultras der Kiezkicker im Stadion mit dabei, womöglich auch am Samstag.
Es besteht also durchaus die Gefahr auf Auseinandersetzungen. Dem will man von vornherein mit einem erhöhten Polizeiaufgebot entgegenwirken. Wie viele Fans der Rothosen am Spieltag in München sind, kann die Polizei nicht sagen. Es könnten jedoch deutlich mehr sein als 7.500 Fans, die in den Gästeblock der Arena passen. Sollte dann zusätzlicher Bedarf an Polizisten sein, könnten weitere Einsatzkräfte nachgeordert werden.
Rund 2500 Polizisten werden am Samstag im Einsatz sein
Immerhin ist die Polizei an diesem Wochenende im Dauereinsatz. Die Automesse IAA ist in München, hält rund 2.500 Beamten unter anderem mit Demos in der ganzen Stadt auf Trab. Nach Bedarf könnten vor oder nach dem Spiel Einsatzkräfte abgezogen werden. Es ist also einiges los in der Stadt. Dementsprechend empfiehlt die Polizei den Fans auch, sich frühzeitig auf den Weg nach Fröttmaning zu machen.
Ob die ein ähnlich packendes Duell wie in den 70er und 80er Jahren sehen? Der Hamburger SV reist als Aufsteiger an. Dazu kommt: In den vergangenen Aufeinandertreffen kassierten die Norddeutschen in München stets eine Abreibe. 6:0, 8:0, 5:0 und 8:0 gewann der FC Bayern zuletzt gegen den HSV.
