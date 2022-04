Hitzfeld zum Duell seiner Ex-Clubs: "Bayern noch Favorit"

Vor dem Duell seiner ehemaligen Vereine in der Fußball-Bundesliga sieht der ehemalige Top-Trainer Ottmar Hitzfeld den FC Bayern München weiterhin als Favorit gegen Borussia Dortmund. "Die Bayern haben eine hervorragende Mannschaft und sie haben großartige Transfers getätigt", sagte der 73-Jährige dem Pay-TV-Sender Sky. "Es wird ein offenes Spiel, aber die Bayern sind immer noch der Favorit. Dortmund kann in diesem Spiel aber viel an Mentalität, Sympathie und Prestige gewinnen."

23. April 2022 - 09:56 Uhr | dpa

Ex-Bayern Trainer Ottmar Hitzfeld- © Robert Ghement/EPA/dpa/Archivbild