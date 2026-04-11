Historischer Torrekord gebrochen: FC Bayern schreibt auf St. Pauli Geschichte

Der 101-Tore-Rekord aus der Saison 1971/72 ist gefallen! Am Samstag hat der FC Bayern seine eigene Bestmarke im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli gebrochen.

Die aktuelle Bayern-Mannschaft von Vincent Kompany ist seit diesem Samstag die torgefährlichste in der Geschichte der Bundesliga.

Es war nur noch eine Frage der Zeit, am Samstagabend war es dann so weit: Der FC Bayern hat sein Saisontor Nummer 102 in der Bundesliga erzielt und damit seinen eigenen Rekord aus der Saison 1071/72 gebrochen! Für den goldenen Treffer sorgte Leon Goretzka in der 53. Spielminute.

"Es freut mich, diesen Rekord gibt es so lange. Ich mag es gerne, dass unsere Mannschaft für Tore steht. Wir dürfen stolz sein, aber es geht weiter", sagte Trainer Vincent Kompany bei Sky. Sportvorstand Max Eberl hob "Konzentration" und "Gier" als entscheidende Punkte hervor. "Ich musste mir erstmal erklären lassen, welcher Rekord es ist", sagte Goretzka und scherzte: "Das ist ganz nett, weil ich bislang mit dem schnellsten Eigentor in den Geschichtsbüchern stehe."

Um seinen nun laufenden, neuen Rekord weiter auszubauen, bleiben dem Rekordmeister bis Saisonende noch fünf Spieltage. Dazu hat Toptorjäger Harry Kane noch die Chance, die Bestmarke von Robert Lewandowski mit 41 Toren in einer Saison aus der Spielzeit 2020/21 zu übertreffen. Aktuell steht Kane bei 31 Treffern.

FC Bayern knackt zum dritten Mal die 100-Tore-Marke

Youngster Lennart Karl gelang am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Freiburg das 100. Münchner Tor der Saison. Jamal Musiala egalisierte beim Gastspiel am Millerntor schließlich die Bestmarke. In der Folge erhöhten Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro das Torekonto der Münchner in der Bundesliga auf 105.

Für die Bayern ist es bereits das dritte Mal in der Bundesliga-Historie, dass sie es mindestens auf 100 Tore in einer Spielzeit bringen. Unter Trainer Hansi Flick kamen die Münchner 2019/20 auf genau 100 Tore, verpassten damals aber ihre Bestmarke aus den 70-er Jahren noch knapp. In der Folge-Saison 2020/21 und in der vergangenen Spielzeit erzielten die Bayern jeweils 99 Treffer.