Historische Rekorde wackeln: Spielen die Baller-Bayern eine Saison für die Geschichtsbücher?

Der FC Bayern, derzeit elf Punkte vorne, könnte die früheste Bundesliga-Meisterschaft der Historie eintüten. Dazu winkt der ewige Torrekord und für Harry Kane die Bestmarke von Robert Lewandowski.

Hält bis heute den Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Bundesliga-Saison: Robert Lewandowski

IMAGO/Revierfoto 2 Hält bis heute den Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Bundesliga-Saison: Robert Lewandowski

Die Baller-Männer des FC Bayern - und der Bundesliga. Harry Kane (r.) führt die Rangliste mit 20 Tore nach 16 Spielen an, Luis Díaz (l.) und Michael Olise liegen mit weniger als halb so vielen Buden (neun) auf dem geteilten zweiten Rang.

IMAGO/Oryk HAIST 2 Die Baller-Männer des FC Bayern - und der Bundesliga. Harry Kane (r.) führt die Rangliste mit 20 Tore nach 16 Spielen an, Luis Díaz (l.) und Michael Olise liegen mit weniger als halb so vielen Buden (neun) auf dem geteilten zweiten Rang.

Den Spielball für seinen obligatorischen Hattrick hatte Harry Kane diesmal nicht dabei, aber trotzdem beste Laune. Zu Recht. Der Stürmer des FC Bayern war beim 8:1 (!) zum Bundesliga-Restart gegen den VfL Wolfsburg in der zweiten Halbzeit einer der besten Akteure, er legte zunächst Raphael Guerreiros Tor vor und traf dann selbst zum 6:1 unter die Latte. Ein Weltklasse-Tor, das die Zuschauer zum Staunen und die Bildschirme zum Beben brachte. Was für ein Kunstwerk von Kane!

"In der zweiten Halbzeit sind wir mit mehr Energie und Intensität rausgekommen", sagte der 32 Jahre alte Engländer: "Wir waren eiskalt bei unseren Angriffen, haben viele Tore erzielt und unseren Vorsprung auf elf Punkte ausgebaut."

Feiert Bayern die früheste Meisterschaft der Geschichte?

Nicht zuletzt dank Kane, der neben Luis Díaz und Michael Olise zu den Topspielern gehörte (AZ-Note 2). Was Kane ansprach und allen Spannungs-Liebhabern in der Liga Sorgen bereiten sollte: Die Münchner sind dem Rest längst enteilt, sie könnten die früheste Meisterschaft der Historie einfahren.

2013/14 holte Bayern bereits am 27. Spieltag die Schale, damals mit einem 3:1 bei Hertha BSC. Nun führt das Team von Trainer Vincent Kompany die Tabelle nach 16 Spieltagen überlegen an. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Am 26. Spieltag müssten die Münchner mindestens 25 Zähler Vorsprung haben, um eine neue Bestmarke aufzustellen – ambitioniert, aber angesichts der schwächelnden Konkurrenz nicht ganz ausgeschlossen.

Vor allem, wenn man eine solche Offensive hat. 63 Tore hat Kompanys Team in 16 Bundesliga-Partien erzielt, macht im Schnitt 3,9 Treffer pro Spiel. Hochgerechnet wären es 133 Tore nach 34 Spieltagen. Der Rekord liegt bei 101 Saisontoren aus der Saison 1971/72 unter Trainer-Legende Udo Lattek. Möglich!

Kane bricht nächsten Rekord – Eberl spricht über Verlängerung

Erst recht, wenn man einen solchen Knipser wie Kane hat. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat nun in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten mindestens 20 Tore erzielt. Das gelang zuvor nur Timo Konietzka vor fast 60 Jahren.

Kane gelangen in seiner ersten Saison in München 36 Ligatreffer, in der vergangenen Spielzeit waren es 26. Aktuell hat der 32-Jährige 20 Tore erzielt. Kein Wunder, dass die Münchner den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern würden. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl – also was spricht dagegen?", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Der Torjäger selbst hat für diese Saison noch eine ganz andere Bestmarke im Blick: Kane, der nun in der Liga bei 20 Treffern nach 16 Spielen liegt, hält den 41-Tore-Rekord von Vorgänger Robert Lewandowski für erreichbar. "Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte", sagte Kane zuletzt. "Es ist immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten. Im Fußball ist es am schwierigsten, über einen langen Zeitraum konstant zu sein."

Hält bis heute den Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Bundesliga-Saison: Robert Lewandowski © IMAGO/Revierfoto

In der Saison 2020/21 verbesserte der frühere Bayern-Stürmer Lewandowski, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt, die fast ein halbes Jahrhundert gültige Bestmarke von "Bomber" Gerd Müller. "Dieser Rekord ist ein unglaublicher Rekord und er wird schwer zu übertreffen sein, das weiß ich", sagte Kane. "Ich finde es immer toll, zu versuchen, diese Ambitionen zu haben."

Zum Vergleich: In seiner Rekordsaison hatte Lewandowski nach 16 Spielen schon ein Tor mehr auf dem Konto. Doch für Kane und den FC Bayern ist in dieser Saison wohl nichts unerreichbar.