Nick Woltemade bereitet sich mit dem VfB Stuttgart am Tegernsee auf die neue Saison vor. Nach der Trainingseinheit am Montag spricht Sport-Boss Fabian Wohlgemuth über einen möglichen Abgang des Stürmers zum FC Bayern.

Mit einem fetten "M" auf der Kappe verließ Nick Woltemade am Montag das Teamhotel des VfB Stuttgart in Rottach-Egern am Tegernsee. Dort bereitet sich der Nationalspieler bei strömendem Regen mit den Schwaben auf die neue Saison vor. Ob das "M" für München steht, wo er gerne hinwechseln wollen würde? Unklar. Sicher ist: Im Training hinterließ Woltemade einen unbekümmerten Eindruck.

Woltemade kam in gutem Fitnesszustand aus dem Urlaub

Mit vollem Fokus kickte er mit den Teamkollegen. Ein Profi eben. Einen, den VfB-Sportboss Fabian Wohlgemuth gerne in seinen Reihen behalten würde. "Nick ist angekommen, wir sind im Austausch", sagte der 46-Jährige nach der Trainingseinheit, als er auf das Bayern-Thema angesprochen wurde: "Entspannt ist das falsche Wort, aber aktuell ist alles im Fluss – auch mit Nick."

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Wieder zurück beim VfB Stuttgart: Nick Woltemade. © IMAGO

Woltemade sei schon am Samstag mit einem Lächeln aus seinem Urlaub zurückgekommen. Dementsprechend gehe Wohlgemuth davon aus, "dass er sich gefreut hat, wieder hier zu sein". Auch sein Fitnesszustand sei gut. "Von daher freuen wir uns auf ihn", so der VfB-Boss, schob hinterher: "Das, was in der Öffentlichkeit kolportiert wird, hat manchmal nichts damit zu tun, was im Innenleben stattfindet."

Wohlgemuth: "Wenn es Kontakt gegeben hat, hat der hinten verschlossenen Türen stattgefunden"

Schon zuvor machte Wohlgemuth deutlich, dass "jeden Tag ein Versuch unternommen wird, etwas in Themen hineinzuinterpretieren". Es scheint, als wolle er die Situation beruhigen. Interessant: Auf die Frage, ob sich der FC Bayern zuletzt wieder bei Stuttgart wegen Woltemade gemeldet habe, wollte er "gar nichts zu sagen. Wenn es da Kontakt gegeben hat, dann hat der hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Das wird unkommentiert bleiben."

Später stellte Wohlgemuth aber nochmal klar: "Seit den paar Tagen, in denen ich mich zu dem Thema geäußert habe, hat sich nichts geändert." Woltemade "wird weiter mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu unserem Kader für diese Saison gehören." Dennoch scheint es, als wäre der Kontakt zwischen dem FC Bayern und dem VfB nicht ganz abgerissen.

Trainierte am Montag im Regenwetter: Bayern-Wunschspieler Nick Woltemade. © IMAGO

Bayern-Chefetage hält Treffen mit Stuttgart für möglich

Es könnte also nochmal Bewegung in die Sachen kommen, auch wenn sich die Bayern-Bosse vorerst aus dem Poker zurückgezogen hatten. Doch für möglich hielt man ein Treffen mit den Stuttgartern in der Führungsetage des Rekordmeisters schon vor Tagen. Die Voraussetzung: Der DFB-Pokalsieger würde sich bewegen.