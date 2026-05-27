Hier findet der Franz Beckenbauer Supercup statt

Der FC Bayern und Borussia Dortmund kämpfen im Sommer um den ersten Titel der Saison. Nun steht auch der Austragungsort fest.

München

Der Franz Beckenbauer Supercup wird in diesem Sommer in Dortmund ausgetragen. Das Duell zwischen Doublesieger FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund findet am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Signal Iduna Park statt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Es ist das zehnte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dem Wettbewerb. Fünfmal setzte sich der FC Bayern durch, der insgesamt elfmal den Supercup holen konnte. Mit der Benennung des Wettbewerbs nach der im Januar 2024 verstorbenen Legende Franz Beckenbauer würdigen die DFL und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dessen Verdienste um den deutschen Fußball.

Erstmals seit 2021 wieder

Eigentlich wird der Supercup zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger ausgetragen. Da der FC Bayern aber das Double aus Meisterschaft und Cup gewonnen hat, kommt es erstmals seit 2021 wieder zum Kräftemessen mit Vizemeister Dortmund. Damals gewannen die Münchner mit 3:1. In der vergangenen Spielzeit holten sie gegen den VfB Stuttgart (2:1) den ersten Titel der Saison.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund tragen ihre Partien der ersten DFB-Pokal-Runde, die eigentlich vom 21. bis zum 24. August ausgetragen wird, nun am 1. und 2. September aus.