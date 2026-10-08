Beim FC Bayern werden bereits Namen für Torhüter-Transfers gehandelt. Bevor man sich mit dem Thema weiter beschäftigt, wollen die Münchner nach AZ-Informationen aber erst mit Manuel Neuer und Sven Ulreich sprechen.

Gut erholt kam Manuel Neuer am Montag zurück an die Säbener Straße. Hinter dem Kapitän des FC Bayern liegen entspannte Wochen. Neuer war auf Heimatbesuch in Gelsenkirchen und verbrachte viel Zeit mit seinen beiden Kindern. "Ich werde auf jeden Fall regenerieren und versuchen, mich auf die nächsten englischen Wochen vorzubereiten", hatte er vor der Länderspielpause angekündigt.

FC Bayern bereitet sich hinter Sichtschutz auf Augsburg vor

Die stehen nun bevor. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) beginnt der eng getaktete Bayern-Spielplan mit der Partie in Augsburg. Heißt für Neuer: Vom Regenerationsmodus wird wieder in den Wettkampfmodus geschaltet. Hinter dem Sichtschutz, der nun keinerlei Blicke mehr auf den Trainingsplatz zulässt, bereitet er sich mit seinem Torwartteam auf das Duell gegen die bayerischen Schwaben vor.

Die große Frage beim FC Bayern: Wie wird dieses in der kommenden Saison aussehen? Zwar hat Neuer sein Karriereende noch nicht endgültig verkündet, jedoch klargemacht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er seinen 2027 auslaufenden Vertrag nicht um ein weiteres Mal verlängert. "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", lauteten seine Worte während der Sommervorbereitung.

Feierte jüngst sein DFB-Debüt unter Bundestrainer Jürgen Klopp: Jonas Urbig. © IMAGO

FC Bayern hat Generationenwechsel im Tor eingeleitet

In diesem Fall würde voraussichtlich auch Sven Ulreich, dessen Kontrakt ebenfalls ausläuft, aufhören. Kurzum: Es ist gut möglich, dass der Rekordmeister im kommenden Sommer eine neue Nummer zwei und drei braucht. Mit DFB-Neuling Jonas Urbig hat man zumindest schon einen Neuer-Nachfolger als Stammkeeper langfristig an den Verein gebunden (Vertrag bis 2029).

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Der Generationenwechsel im Bayern-Tor findet bereits erfolgreich statt. Urbig bekommt die volle Unterstützung vom Verein und Neuer. Den beiden Auftritten im Pokal in Osnabrück (4:1) und in der Bundesliga bei der SV Elversberg (2:1) sollen weitere folgen. In München ist man vollkommen zufrieden mit der Entwicklung des 23-Jährigen, der im Winter 2025 vom 1. FC Köln verpflichtet wurde.

Von Finn Dahmen begeistert: FCA-Coach Manuel Baum. © IMAGO

Baum in der AZ über Dahmen-Gerüchte: "Die Partien hat er herausragend gemacht"

Dahinter bräuchte der Klub bei einem doppelten Karriereende von Neuer (40) und Ulreich (38) allerdings mindestens einen erfahrenen, loyalen und verlässlichen Torwart. Entsprechend wurde zuletzt bereits über Namen spekuliert, die das viel besagte Torhüterteam verstärken könnten.

Unter anderem Bernd Leno (34) vom FC Fulham wurde ins Spiel gebracht. Das gleiche gilt für Augsburgs Finn Dahmen (28), dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Ob dieser das Niveau für eine solche Position beim Branchenprimus der Bundesliga hat?

"Das ist eine schwere Frage", sagte FCA-Cheftrainer Manuel Baum der AZ: "Ich kann nur aus meiner Perspektive und den Bundesligaspielen sprechen. Die Partien hat er herausragend gemacht. Das ist definitiv so." Aber am Ende, so der Coach des kommenden Bayern-Gegners, "muss jeder selbst beurteilen, wie er ihn sieht."

FC Bayern hat noch mit keinem Torhüter Kontakt aufgenommen

Auch die Bayern, sofern Dahmen für eine der Positionen überhaupt infrage kommt. Denn klar ist: Nach AZ-Informationen haben die Münchner noch mit keinem Torhüter gesprochen. Intern wollen sich die Verantwortlichen erst in den kommenden Wochen über die Torwartsituation austauschen.

Wird im kommenden Sommer wohl seine Karriere beenden: Manuel Neuer. © IMAGO

Die ersten Ansprechpartner sind dann Neuer und Ulreich. Ein Gespräch mit den beiden Torhüter-Routiniers, so der aktuelle Plan, soll in Richtung Weihnachten stattfinden. Deuten Neuer und Ulreich schließlich ihr gemeinsames Karriereende nach der Spielzeit an, wollen sich die Bayern mit möglichen Nachfolgekandidaten beschäftigen.

FC Bayern hat bis zur nächsten Länderspielpause nur englische Wochen

Davor soll der Fokus auf dem Sport liegen. Immerhin stehen bis zur Länderspielpause im November nur englische Wochen für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany an.