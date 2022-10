Hattrick von Ranos: FC Bayern II feiert Kantersieg in Hankofen

Knapp eine Woche nach dem überraschenden Erfolg gegen die Würzburger Kickers feiert der FCB II einen Kantersieg in der Fremde. Matchwinner ist dabei Grant-Leon Ranos.

München - Der FC Bayern II ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers in der Vorwoche, gab es am Samstag einen 5:2-Kantersieg in Hankofen.

Auf Bayern-Seite glänzte vor allem Grant-Leon Ranos, der mit seinen Treffern in der 8. , 63. und 71. Minute einen Hattrick erzielte.

Ranos erzielt Hattrick in Hankofen

Die weiteren Tore für die kleinen Bayern schossen Désiré Segbe (14.) und Hyunju Lee (73.), für die Gastgeber von Hankofen-Hailing waren Andreas Wagner (25.) und Veron Dobruna (86.) erfolgreich.

Nach dem Spiel zeigte sich FCB-II-Coach Martin Demichelis zufrieden mit der Leistung seines Teams, verlor aber auch lobende Worte für den Gegner: "Wir hatten einen guten Start, haben die Räume gefunden, nach vorne gespielt, viele Chancen kreiert und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Dann hat Hankofen gezeigt, wie gut ihre Mannschaft ist, weil sie ab dem Anschlusstreffer besser im Spiel waren als wir. Nach der Halbzeit haben wir das dritte Tor gemacht und unsere Ruhe wieder gefunden. Ich freue mich, dass wir zum zweiten Mal in Folge mit dieser jungen Truppe gewonnen haben", so der Argentinier, der einem Bericht von "TyC Sports" zufolge als Trainer des argentinischen Kultklubs River Plate Buenos Aires im Gespräch sein soll.

Mit nun 25 Zählern aus 17 Spielen belegen die Bayern-Amateure Platz sieben in der Regionalliga Bayern.

Am kommenden Freitag (19 Uhr) kommt das Team des 1 FC Nürnberg II ins Grünwalder Stadion. Die Franken liegen derzeit mit 29 Punkte auf dem vierten Tabellenrang.