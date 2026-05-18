Didi Hamann sieht mögliche DFB-Rückkehr von Manuel Neuer kritisch. Bleibt Oliver Baumann in der Nationalmannschaft sogar die Nummer eins?

Die anstehende Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft bestimmt weiter die Schlagzeilen - dabei wurde sie noch nicht einmal offiziell bestätigt. Klar ist aber: Das Thema Neuer ist schon jetzt enorm präsent und daran wird sich in den kommenden Wochen auch nichts ändern.

Sky-Experte Didi Hamann gibt nun spannende Einblicke in den vermeintlichen Ablauf des Comebacks. Wie der ehemalige Mittelfeldspieler der Münchner bei "Sky90" erzählt, habe Bundestrainer Julian Nagelsmann seiner eigentlichen Nummer eins Oliver Baumann bereits im Rahmen der letzten Länderspielperiode im vergangenen März über seine Gedankenspiele, Neuer zurück in den Kreis des DFB-Teams zu holen, informiert.

Sky-Experte Didi Hamann. © IMAGO

Pikant: Im Rahmen dessen soll Nagelsmann Baumann zugesichert haben, dass sich an dessen Rolle als Stammtorhüter nichts ändern werde.

Hamann sieht Neuer-Comeback kritisch: "War nicht frei von Fehlern"

Neuer könne dabei "als Nummer zwei, vielleicht auch als Nummer drei" kommen, Baumann bleibe "die Eins", so Hamann. Ob der Bayern-Kapitän, der seinen Vertrag beim Rekordmeister am vergangenen Freitag um ein Jahr bis 2027 verlängert hat, sich bei der WM mit einer Reservistenrolle zufrieden geben würde, ist allerdings fraglich.

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Ohnehin sieht Hamann die anstehende Rückkehr des Weltmeisters von 2014 kritisch. "Wenn das der Neuer von vor zehn Jahren wäre, da würde ich sagen, wir sollten irgendwie eine Lösung finden, dass er mitfährt", so der TV-Experte: "Aber er war ja nicht frei von Fehlern diese Saison."

Zudem befürchtet der ehemalige Bayern-Spieler durch die Rückkehr des 124-maligen Nationalspielers einen negativen Einfluss auf die Dynamik innerhalb des Teams. Von seinen Teamkollegen des FC Bayern, die auch bei der kommenden WM den größten Block des DFB-Teams stellen werden, möge Neuer Rückendeckung bekommen.

Wegen Neuer-Rückkehr: Hamann befürchtet Gegenwind von Nicht-Bayern-Spielern

Bei den anderen Spielern könne ein Comeback aber für schlechte Stimmung sorgen, so Hamann. "Ich glaube, dass es in der Mannschaft - abgesehen von den Bayern - viele Spieler gibt, die damit nicht einverstanden sind oder wären", meint der TV-Experte: "Ich hätte den Mannschaftsrat oder vier, fünf Spieler befragt. Ich weiß nicht, ob das der Bundestrainer gemacht hat - möglicherweise nicht. Nur: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Nominierung von den Nicht-Bayern großen Gegenwind gibt."