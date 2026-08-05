Härtetest steht: Sommerfahrplan des FC Bayern München für die Saison 2026/27
Einen Tag nach dem WM-Finale versammelte Trainer Vincent Kompany seine Mannschaft wieder an der Säbener Straße. Die Münchner hatten den Trainingsauftakt für den 20. Juli angesetzt. Nur fünf Tage später stand das erste Testspiel an. Am 25. Juli war der FC Bayern beim Vereinsjubiläum von Drittligist Wehen Wiesbaden (1:2) zu Gast.
Härtetest des FC Bayern gegen Heidenheim
Anschließend absolvierten die Bayern zwischen dem 27. und dem 30. Juli ein Kurztrainingslager am Tegernsee. Dabei bestritten sie neben öffentlichen Trainingseinheiten auch ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (15:0). Derzeit sind die Bayern zum wiederholten Male auf der Audi Summer Tour in Asien.
Das erste Testspiel der Reise gewann der FC Bayern am 4. August in Südkorea gegen Jeju SK FC mit 2:1. Am 7. August steht für den deutschen Rekordmeister ein Duell in Hongkong gegen Aston Villa auf dem Plan. Kurz vor dem Pflichtspiel-Start findet Mitte August (15. August, 15.30 Uhr) der Telekom Cup gegen RB Leipzig in der Allianz Arena statt. Der letzte Härtetest steigt am 18. August (18 Uhr) bei Bundesliga-Absteiger Heidenheim.
Im Franz Beckenbauer Supercup ist der Doublesieger am 22. August gegen Vizemeister Borussia Dortmund gefordert. Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart ist auf den 28. August terminiert.
Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick
- 20. Juli: Trainingsauftakt
- 25. Juli, 15.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern (2:1)
- 27. Juli: Start Kurztrainingslager am Tegernsee
- 30. Juli: Ende Kurztrainingslager am Tegernsee mit Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (15:0)
- 1. August: Start Audi Summer Tour
- 4. August: FC Bayern – Jeju SK FC (2:1)
- 7. August: FC Bayern – Aston Villa
- 8. August: Ende Audi Summer Tour
- 15. August, 15.30 Uhr: Telekom Cup FC Bayern – RB Leipzig
- 18. August, 18 Uhr: 1. FC Heidenheim – FC Bayern
- 22. August, 20.30 Uhr: Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern
- 28. August, 20.30 Uhr: Saison-Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern – VfB Stuttgart
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