"Haben eine wunderbare Reise gestartet": FC Bayern verlängert langfristig mit Kompany

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Vincent Kompany bis 2029 verlängert. Dies teilte der Klub am Dienstag mit. "Er ist eine Identifikationsfigur", sagt Sportvorstand Max Eberl.

Vincent Kompany wird für seine gute Arbeit belohnt. Wie der FC Bayern am Dienstagmittag mitteilt, wurde der Vertrag mit dem Belgier vorzeitig bis 2029 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag des 39-Jährigen wäre noch bis 2027 gelaufen.

Kompany kam im Sommer vergangenen Jahres nach monatelanger Trainersuche vom FC Burnley nach München und entpuppte sich für den Rekordmeister als absoluter Glücksgriff. In seiner ersten Saison feierte er die deutsche Meisterschaft, zu Beginn dieser Spielzeit folgte zudem der deutsche Supercup.

Kompany: "Wir haben eine wunderbare Reise gestartet"

"Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!", sagt Kompany in der Vereinsmitteilung.

Dreesen: Kompany "hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern"

In der laufenden Saison begeistern die Münchner mit spektakulärem Offensivfußball und entschieden wettbewerbsübergreifend alle elf Pflichtspiele für sich. "Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt", sagt Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen: "Die Verlängerung ist auch ein Signal an unsere Spieler. Zudem schätze ich Vincents Besonnenheit: Er drängt sich nie in den Vordergrund und macht unsere Spieler mit seiner akribischen Arbeit besser."

Auch Vereinspräsident Herbert Hainer spricht von einem "starken Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern". Kompany genieße "bei den Spielern, in der Klubführung und bei den Fans große Wertschätzung".

Eberl: Kompany ist eine Identifikationsfigur, die alle im Klub vereint

Sportvorstand Max Eberl sieht sich in der Entscheidung, den als Trainer auf Top-Niveau eher unerfahrenen Belgier im vergangenen Jahr verpflichtet zu haben, bestätigt. "Ich freue mich sehr über diese Verlängerung: Als wir Vinny verpflichtet haben, hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt – auf wie neben dem Platz", so Eberl: "Er ist eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Klub vereint, und wir wollen mit ihm langfristig etwas entwickeln."