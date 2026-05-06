Großeinsatz in München: U-Bahn voller Fans geräumt vor Champions-League-Spiel

München steht Kopf vor dem Gigantenduell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain – doch ausgerechnet kurz vor dem Anpfiff sorgt ein Zwischenfall im Nahverkehr für massive Probleme.

Chaos bei der Anfahrt zur Allianz Arena: Eine U-Bahn voller Fans musste geräumt werden.

München fiebert dem großen Fußballabend entgegen: Wenn der FC Bayern München auf Paris Saint-Germain trifft, ist die Stadt im Ausnahmezustand. Tausende Fans sind auf dem Weg in Richtung Allianz Arena – doch ausgerechnet vor dem Anpfiff kommt es zu massiven Problemen im Nahverkehr.

Am U-Bahnhof Dietlindenstraße läuft aktuell ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Auslöser war eine Brandmeldeanlage, die in einem Zug der U6 Alarm schlug. Daraufhin musste die U-Bahn mit rund 1000 Fußballfans an Bord geräumt werden. Die Einsatzkräfte brachten die Passagiere an die Oberfläche.

Die Folge: erhebliche Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich rund um Dietlindenstraße und Potsdamer Straße. Es kommt zu Staus und Verzögerungen. Die Behörden raten aktuell dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ob alle Fans pünktlich zum Anpfiff in der Arena sein werden, ist derzeit unklar.