"Große Lücken in der Defensive": FC Bayern kommt gegen Heidenheim nicht über Remis hinaus
Der FC Bayern sichert sich in der Generalprobe für das Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr) einen Punkt gegen den 1. FC Heidenheim. Am Ende steht ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Vor allem in der Defensive haben die Münchner Luft nach oben. Das Fazit von AZ-Chefreporter Maximilian Koch aus der Allianz Arena.
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