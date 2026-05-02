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"Große Lücken in der Defensive": FC Bayern kommt gegen Heidenheim nicht über Remis hinaus

Der FC Bayern und der 1. FC Heidenheim trennen sich 3:3. Das Fazit von AZ-Chefreporter Maximilian Koch.
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Die Bayern um Keeper Jonas Urbig blieben erneut nicht ohne Gegentor.
Die Bayern um Keeper Jonas Urbig blieben erneut nicht ohne Gegentor. © IMAGO

Der FC Bayern sichert sich in der Generalprobe für das Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr) einen Punkt gegen den 1. FC Heidenheim. Am Ende steht ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Vor allem in der Defensive haben die Münchner Luft nach oben. Das Fazit von AZ-Chefreporter Maximilian Koch aus der Allianz Arena.

AZ-Chefreporter Maximilian Koch über das 3:3 des FC Bayern gegen Heidenheim.
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