Der FC Bayern und der 1. FC Heidenheim trennen sich 3:3. Das Fazit von AZ-Chefreporter Maximilian Koch.

Die Bayern um Keeper Jonas Urbig blieben erneut nicht ohne Gegentor.

Der FC Bayern sichert sich in der Generalprobe für das Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr) einen Punkt gegen den 1. FC Heidenheim. Am Ende steht ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Vor allem in der Defensive haben die Münchner Luft nach oben. Das Fazit von AZ-Chefreporter Maximilian Koch aus der Allianz Arena.